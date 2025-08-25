¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û ¡Ö1Æü48»þ´Ö¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¦ÎÉ¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
²Î¼ê¤ÎKIINA.¤µ¤ó¤³¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
É¹Àî¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö1Æü48»þ´Ö¤¢¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¤ÎÁÇÄ¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¦ÎÉ¤¤1Æü¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿Ë»¤Ê¤¬¤é¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿É¹Àî¤µ¤ó¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£T¥·¥ã¥Ä¤Ë¤ÏÀÄ¤¤¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿¼«¿È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÃÊ¤Î»Ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
