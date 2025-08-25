女優の上戸彩（39）が25日に都内で行われた、映画「沈黙の艦隊 北極海大海戦」（監督吉野耕平、9月26日公開）完成報告会に出席。撮影を振り返り、現場の裏話を明かした。

主演の大沢たかおがプロデューサーとなり、漫画家・かわぐちかいじ氏の同名漫画を実写映画化した同作。 2023年9月に公開された映画「沈黙の艦隊」、2024年に配信されたAmazon Prime Video「沈黙の艦隊 シーズン1〜東京湾大海戦〜」に続く続編となる。

真実を追究するジャーナリスト・市谷裕美を演じた上戸、笑顔で艶やかな花柄ドレスで登場。前作にはない役柄の「人間らしさを表現できて良かった」とほほ笑んだ。

完成した作品を見て、30年前に描かれた原作と政治や戦争など、現代との共通点を発見。「どこに自分の観点を置いて、何を軸として何を信じていくのかを考えさせられた」といい、「まさに今の話。今、見るべきだなと思う」と語尾を強めた。

同作から初参加で、市谷と取材を行うフリーカメラマンを演じた渡邊圭祐とは「ちょっと年齢差もあったので“昭和の懐かしいもの知ってる？”みたいな…。いろいろ話して大爆笑していた」と回顧。劇中とは異なる和気あいあいとした雰囲気が現場では流れていたようだ。

撮影を振り返る渡邊が「（上戸に）お子さんのお写真なんかも見せていただいて…。凄く奇麗な可愛い子なんです」とコメントすると、「話がそれちゃってすみません」と優しくほほ笑み、会場をおだやかな雰囲気に包み込んだ。

この日、主演の大沢たかお、共演の中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口洋介、吉野耕平監督、かわぐちかいじ氏も登壇した。