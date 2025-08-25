¡Ú ¿ùºêÈþ¹á ¡Û ¡Ö°ÂÅÈ¤ÎÎÞ¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¡×¡¡Âè2»ÒÃË»ù¤òÌµ»ö½Ð»º¡¡Ä¹ÃË¤È¤Î£¹ºÐº¹°é»ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¡¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤µ¤ó¡ª²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ùºêÈþ¹á¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË¤Î»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ùºê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¡ÀèÆü¡¢3000g¤òÄ¶¤¨¤ë¸µµ¤¤ÊÃË¤Î»Ò¤òÌµ»ö¤Ë½Ð»ºÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡ªÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»ºÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤ÆÎÞ¤¬¥Ý¥í¥Ý¥í½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÉÂ±¡¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î²¹¤«¤Ê¤ªÀ¼¤¬¤±¤ä¼ê¸ü¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿´²º¤ä¤«¤Ê¤ª»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤âÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¾å¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ëÄ¹ÃË¤¬°ìÈÖºÇ½é¤ËÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤Ã¤³¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡¡¤º¤Ã¤È¤º¤Ã¤Èµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È·»Äï¤Îå«¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ùºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·À¸»ù¤ÎÂº¤µ¤È²Ä°¦¤µ¤È¹á¤ê¤òËº¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Æü¡¹¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë»¤¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡Ö½Ð»º¤Þ¤ÇÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÌµ»ö¤Ë»º¸å¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢²þ¤á¤Æ¿ÀÍÍ¤Ë´¶¼ÕÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ò¤ä¤«¤Ê½Ð»º¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î°ÂÅÈ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1»Ò¤È¤ÎÇ¯Îðº¹¤Ï9ºÐ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤è¤¤¤è9ºÐº¹°é»ù¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Î·Á¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¤µ¤ó¡ª²æ¤¬²È¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò¼¨¤¹¸ÀÍÕ¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¡¼¤¤¡¡¿·¤·¤¤Æü¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤ª·»¤Á¤ã¤ó¤ÈÀÖ¤Á¤ã¤ó¡¡³Ú¤·¤ß¤À¤Í¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À½ë¤¤ËèÆü¤Ç¤¹¤±¤É½ë¤µ¤ËÉé¤±¤ºÂÎÄ´Êø¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¸µµ¤¤Ç°é»ù¤ËÀìÇ°¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
