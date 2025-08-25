Âç¸ç¡¡ÁêÊý¡¦¥Î¥Ö¤Î°ÛÊÑ¤ò»¡ÃÎ¡Ö²È¤òÇã¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡Ä¡×¡¡ËÜ¿Í¤â¡ÖÀÎ¤«¤é¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤è¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀéÄ»¡×¤ÎÂç¸ç¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¼«Ê¬¤À¤±Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÁêÊý¡¦¥Î¥Ö¡Ê45¡Ë¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Î¾®¸À¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢Ã¯¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤¹¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëÀ¼¤Ç¡Ê¥Î¥Ö¤¬¡Ë¡È¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤è¡×¤ÈË½Ïª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÀÎ¤«¤é¥Î¥Ö¤Ï¡¢¡È¿ÆÉã¤¬¥Ï¥²¤Æ¤ë¡É¡È·»µ®¤â¥Ï¥²¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«¤¯¤ë¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤è¡×¤È¡¢¥Î¥Ö¤¬ÇöÌÓ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿²áµî¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¡ÈÀäÂÐ¥Ï¥²¤Ø¤ó¤¾¡É¤Ã¤Æµ¤¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤«¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÂç¾æÉ×¤ä¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âºÇ¶á¡¢ÈÖÁÈ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ»ý¤Á»Ï¤á¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¿´Ë¤ß¤È¤«¡¢²È¤òÇã¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢ÌÓ¤¬È´¤±»Ï¤á¤Æ¡Ä¡×¤È¶á¶·¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÍèÇ¯¤¢¤¿¤ê¡¢¥Î¥Ö¤ÏÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£