¡Ö°ãË¡¤ÊÁÜºº¤ò¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¡×ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤¨¤óºá»ö·ï¡¡·Ù»ëÄ£¡¦¸¡»¡´´Éô¤¬¸µ¸ÜÌä¤ÎÊèÁ°¤Ç¼Õºá¡¡°äÂ²¤¬µÍ¤á´ó¤ë¾ìÌÌ¤â

°ãË¡¤ÊÁÜºº¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿ÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤ÎÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë»ö·ï¤ò½ä¤ê¡¢25Æü¤Ë·Ù»ëÄ£¤È¸¡»¡´´Éô3¿Í¤¬¡¢¸ûÎ±Ãæ¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ç¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ë¤á¤Æ°ÛÎã¤È¤Ê¤ëÁÜºº´´Éô¤Ë¤è¤ëÊèÁ°¤Ç¤Î¼Õºá¡£
¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ï¡¢°äÂ²¤¬µÍ¤á´ó¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢2020Ç¯¤ËÁêÅè¤µ¤ó¤éÂçÀî¸¶²½¹©µ¡¤Î´´Éô3¿Í¤¬·³»öÅ¾ÍÑ²ÄÇ½¤Êµ¡³£¤òÉÔÀµÍ¢½Ð¤·¤¿ºá¤ÇÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¡£
3¿Í¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìó11¥«·î¸ûÎ±¤µ¤ì¡¢ÁêÅè¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î´Ö¤Ë¤¬¤ó¤òÈ¯¾É¡£
ÂÎÄ´¤¬°²½¤¹¤ëÃæ¡¢²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¡§
¤ß¤Ê¤µ¤ó¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¡©¤¸¤¤¤¸¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸µµ¤¤Ê¤¤¤±¤É´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¡£Áá¤¯¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤ó¤Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤Ï²¿ÅÙ¤âÊÝ¼á¤òµá¤á¤Þ¤¹¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢ÁêÅè¤µ¤ó¤Ï72ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢µ¯ÁÊ¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ìÌµºá¤¬³ÎÄê¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯8·î¡¢·Ù»ëÄ£¤ÈºÇ¹â¸¡»¡Ä£¤¬ÁÜºº¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢25Æü¤Ë¼Õºá¤Î¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°äÂ²¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢ÁêÅè¤µ¤ó¤ÎÊèÁ°¤Ç¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤Î¤Ï3¿Í¤ÎÁÜºº´´Éô¡£
ÁêÅè¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡¢¼«¿È¤¬Åìµþ¹´ÃÖ½ê¤Î½êÄ¹°¸¤Æ¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡ÖÌ¿¤À¤±¤Ï½õ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸¡ºº¤ä¼£ÎÅ¤òº©´ê¤¹¤ë¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤¢¤È¡¢3¿Í¤ËÂÐ¤·¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡§
¤ª»°Êý¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤ËÎ©¤¿¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤·¤Þ¤¹¤«¡©²ÈÂ²¤È¤«¿ÆÂ²¡£Ê¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅìµþÃÏÊý¸¡»¡Ä£¤Î»ÔÀî¹¨¼¡ÀÊ¸¡»ö¡§
ÂçÊÑ½Å¤¤¼ê»æ¤ÎÆâÍÆ¤ò»ä¤¿¤Á¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤ÎºÊ¡§
¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤Î¤è¤¦¤ËÌ¿¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¤È¤ë¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¤ÎÊÖ»ö¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤Î¤¢¤È¡¢¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤ÆÁÜºº´´Éô¤¬ÁêÅè¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤ËÂÐ¤·²þ¤á¤Æ¼Õºá¡£
·Ù»ëÄ£¡¦³ùÅÄÅ°ÏºÉûÁí´Æ¡§
º£²ó¤ÎÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãË¡¤ÊÁÜººŽ¥ÂáÊá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Õºá¤ËÂÐ¤·°äÂ²¤Ï¡¢¡Ö¤¬¤óÈ¯¾É¸å¡¢¿ô¥«·î´ÖÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ºË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬»ÄÇ°¡×¤Ê¤É¤ÈÅö»þ¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÁêÅè¤µ¤ó¤ÏÆ®ÉÂÃæ¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÈ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÅèÀÅÉ×¤µ¤ó¤ÎºÊ
¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¿¤Á¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Ž¢¤¤Ã¤È¿Í´Ö¤Î²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿²øÊª¤«¤ÊŽ£¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÁêÅè¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ï¡¢¡Ö¼Õºá¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢µö¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤é¤¤¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£