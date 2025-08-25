アイリスオーヤマは、本体の軽さと強力な吸引力が特徴の充電式スティッククリーナー「MagiCaleena（マジカリーナ）」シリーズのハイパワーモデルとして、「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」を2025年8月25日より、「MagiCaleena紙パッククリーナー」を2025年8月29日より順次発売します。

「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」

記事のポイント 軽さはそのままに吸引力を2倍にパワーアップ。さらに、新開発の「きわまでヘッド」で、壁際のごみまでしっかり吸引します。紙パック式には紙パック50枚（約5年分）が同梱されているのもうれしい。

充電式スティッククリーナー「MagiCaleena」は、2023年の発売以降、同社の従来品比で最軽量となる約1.1kgの軽さと強力な吸引力で人気のシリーズ。

今回発売される、「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」は、本体の軽さを維持しながら、高性能DCブラシレスモーターの搭載と当社独自の設計により、従来品（※）の約2倍の吸引力を実現しています。

※充電式スティッククリーナーSCD-L3P、SBD-T2Pとの比較。

同社が実施した調査によると、掃除機購入後の不満点として「壁際のゴミの吸引」という回答が最も上位に挙げられており、壁際の掃除に不満を持つユーザーは多いことが判明しています。

新製品では、掃除しにくい壁際のゴミを容易に取り除ける「きわまでヘッド」を新たに搭載。ヘッド裏の両端にリブを斜めに配置した「ダブルエッジ構造」で壁際との隙間を軽減し、ゴミの吸い取り逃しを防げます。

↑ヘッド裏の「ダブルエッジ構造」。

↑壁際までしっかり掃除します。

さらに、ヘッドには従来品の4倍の毛量のブラシを採用することで、カーペットの奥のゴミや細かいほこりをかき出すだけでなく、髪の毛などが絡みにくく簡単に手入れできます。

そのほか、静電モップクリーンシステムを搭載し、掃除機をかけながら、棚上のほこりなどを床と同時に掃除できます。掃除後は充電スタンド下部に静電モップを差し込むことで除電し、静電モップに付いたほこりを掃除機で吸引できます。

↑静電モップが付属。棚の上も掃除できます。

紙パック式には、約5年間分にあたる50枚の使い捨てダストパックを同梱しています。

アイリスオーヤマ 「MagiCaleenaサイクロンクリーナー」「MagiCaleena紙パッククリーナー」 発売日：2025年8月25日より順次 オープンプライス

