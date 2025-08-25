日産自動車は22日、軽ハイトワゴン「ルークス」の最新モデルを発表した。発売は2025年秋頃の予定で、希望小売価格は160万円台〜となる。

ルークスは「家族が、ぐっと近づく軽」をキャッチコピーに、余裕のある室内空間や充実した装備などで高評価を得ている。全長3,395mm×全幅1,475mm×全高1,780mmのサイズは、ドライバーや同乗者がリラックスしやすい居住性だ。

新型ルークスの最大の注目点は、開放感を高めたインテリアだ。従来モデルと比べて室内長が115mm長く、2,315mmまで伸びた。この数値はクラストップとなり、長距離運転でのくつろぎやすさに貢献する。

後席ニールームの795mmもクラストップの数値で、大人でも窮屈さを感じにくい。さらに小さな子どもなら立ったまま着替えられるため、アウトドアにも最適だ。荷室も675mmで、軽ハイトワゴン屈指のサイズ。キャンプや買い物などで、荷物の積み下ろしがスムーズになるだろう。

性能面でも燃費や静粛性が改善され、長距離運転に使いやすくなった。とりわけ静粛性を強化するため、ドアやタイヤ周辺に遮音シートや高機能吸音材を取り入れている。

先進安全運転技術では「インテリジェント アラウンドビューモニター」を採用。3つの新機能が含まれており、このうち「インビジブルフードビュー」は、軽自動車初の搭載となる。車体下の映像を生成するため、縁石や障害物などの接触を防ぐのに役立つ。

日産の軽自動車初となる「3Dビュー」では、3D映像でルークス周辺の状況を直感的に確かめられる。新機能「フロントワイドビュー」により、運転席からの死角となる前方の左右を視認できるため、交差点などでの事故リスクを軽減できる。

日産では新型ルークスの魅力を、Webサイトで先行公開している。