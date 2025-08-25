ホワイトハウスから出発するメラニア夫人＝３月４日/Anna Moneymaker/Getty Images via CNN Newsource

（ＣＮＮ）トランプ米大統領の妻、メラニア夫人は１カ月あまりホワイトハウスで目撃されていなかった。しかし、夫がウクライナ戦争の終結を目指し、プーチン・ロシア大統領との米アラスカ州での首脳会談の準備を進める中、ファーストレディーは外交手腕を発揮していた。

メラニア夫人は「親愛なるプーチン大統領」から始まる手紙でロシア大統領に直接訴えかけた。「生まれた場所が田舎であっても、壮大な都会であっても、すべての子どもは心の中に同じ夢を秘めている。子どもたちは愛と可能性、そして危険からの安全を夢見ている」

この手紙は、ワシントンから物理的に離れているにもかかわらず、トランプ氏の２期目においてメラニア夫人が果たしている、控えめながらも影響力のある役割を浮き彫りにしている。夫人を知る人々はそう語る。

メラニア夫人が公の場に姿を見せることはめったにない。夫がプーチン氏に夫人の書簡を手渡した先週のアラスカ州アンカレジでの首脳会談に夫人は同行せず、数日後にホワイトハウスで開かれたゼレンスキー・ウクライナ大統領をはじめとする欧州各国首脳との会合にも出席しなかった。２期目に夫人が公の場に姿を現したのはわずか１９日。１期目の同時期は４０日だった。

しかし、事情に詳しい情報筋によると、メラニア夫人は夫と頻繁に連絡を取り合っている。その形式はテキストメッセージや電話が多く、一日中やり取りをしているという。そして、夫と同様、夫人も常にニュース報道を確認している。トランプ氏によれば、プーチン氏との前回の会談後、夫人はプーチン氏に対してかなり懐疑的な目を向けている。

トランプ氏は７月に大統領執務室で北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）のルッテ事務総長と会談した際、「ファーストレディーに『今日ウラジーミル（プーチン大統領）と話して、素晴らしい会話ができた』と言ったら、『本当？ 別の街が攻撃されたばかりなのに』と言われた」と語った。

この出来事は、トランプ夫妻の会話を垣間見る貴重な機会だった。

「彼らがいかに普通の夫婦であるかを多くの人が過小評価していると思う。トランプ氏はメラニア夫人の話に耳を傾け、助言を求めている」と、関係筋は語る。「彼女が介入するときは本当に何かをしたい時だけだ。そして、彼女は芯から子どもたちに気を配っている」

子どもを動機とした舞台裏での影響力

メラニア夫人はプーチン氏への書簡で、戦争の影響を受けた子どもたちを取り巻く「暗闇」について遠回しに触れ、プーチン氏には「独力で彼らの美しい笑い声を取り戻す」力があると訴えた。

夫人はウクライナを名指しこそしなかったが、開戦以降、何千人ものウクライナの子どもたちがロシアに拉致されたとされている。

トランプ氏は最近、テレビで戦争の様相を目にした妻の激しい反応について発言した。この発言はロシア国営メディアの批判を招いた一方で、ウクライナでは「メラニア・トランペンコ工作員」なる感謝を示すミームが生まれた。また、プーチン氏への書簡を受け、ゼレンスキー氏はトランプ氏に、妻からメラニア夫人に宛てた手紙を手渡した。

メラニア夫人はウクライナやパレスチナ自治区ガザ地区について公式の立場を表明していない。しかしトランプ氏が述べたように、夫人の反応は戦争の現実を直視させるものとなっている。

トランプ氏は先月、ガザの様子を伝える映像について、「彼女はおそろしい状況だと考えている」と述べた。

ジョージ・Ｗ・ブッシュ元大統領の妻、ローラ夫人の首席補佐官を務めたアニタ・マクブライド氏は「メラニア夫人は子どもたちの安全と未来に一貫して焦点を当てている」と語る。

メラニア夫人は、プーチン氏への手紙に、１９７０年当時共産主義体制下にあったユーゴスラビアで生まれたという独自の背景も織り込んでいる。

「祖国がロシアの侵略下で独立を勝ち取る前の欧州で育ったという経歴から、彼女はさらに高い信頼性をもたらしている」（マクブライド氏）

メラニア夫人の関与に前例がないわけではない。マクブライド氏は、レーガン元大統領の妻、ナンシー夫人が和平を求めてソ連のゴルバチョフ大統領に直接語りかけ、重要な会談の前夜にゴルバチョフ氏の妻に手紙を書いたことを挙げた。ケネディ元大統領の妻、ジャッキー夫人は、夫の死後、ソ連のフルシチョフ首相に手紙を書き、平和への希望を伝えた。

マクブライド氏は「ファーストレディーには独自の倫理的権威がある。世界の歴史上、とりわけこの重大な局面において、自身の立場をこうした形で重要な事柄に活用したトランプ夫人を称賛する」と述べた。