SIX LOUNGE¡¢¿·ºîEP¡Ø»¸»¸¡Ù¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
SIX LOUNGE¤¬¡¢10·î1Æü¤ËEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¿·ºîEP¤Ë¤ÏSIX LOUNGE½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿
2023Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFANFARE¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¡Ö¥ê¥«¡×¤¬TikTok¤Ç2.3²¯ºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡¢Billboard TikTok Weekly¥Á¥ãー¥È¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÊ¬¸©ºß½»¤Î3¥Ôー¥¹¥í¥Ã¥¯¥ó¥íー¥ë¥Ð¥ó¥É¡¢SIX LOUNGE¡£
º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëEP¡Ø»¸»¸¡Ù¤ÏÁ´5¶ÊÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SIX LOUNGE½é¤Î¥³¥é¥Ü³Ú¶Ê¤â¼ýÏ¿¡£¥³¥é¥ÜÁê¼ê¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢7·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£2»þ´Ö±Û¤¨¡¢Á´33¶Ê¤ÎÇ®±é¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢EP¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØSIX LOUNGE ONEMAN TOUR ¡È»¸»¸¡È¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈÎÇä¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.10.01 ON SALE
EP¡Ø»¸»¸¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
SIX LOUNGE OFFICIAL SITE
https://six-lounge.com/