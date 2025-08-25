「アサシン クリード ミラージュ」、新ストーリーとミッションを年内に無料配信決定「9世紀のアルウラを舞台」と予告
【「アサシン クリード ミラージュ」アップデート】 2025年内 配信予定 価格：無料
Ubisoftは8月25日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクション「アサシン クリード ミラージュ」のタイトルアップデートを2025年内に届けると発表した。
本作は、アクションゲーム「アサシン クリード」シリーズ15周年を記念し、2023年にリリースされたタイトル。Ubisoftの公式Xにて、「年内に驚きのタイトルアップデートをお届けします！」というポストが突如投稿された。
内容については「9世紀のアルウラを舞台にした新たなストーリーとミッション」、「本編と新エリアでのゲームプレイ改善」としており、全て無料で配信予定とのこと。
具体的な日程やそのほか詳細については続報を待ちたい。
『アサシン クリード ミラージュ』プレイヤーの皆さんへ- Ubisoft Japan (@UBISOFT_JAPAN) August 25, 2025
年内に驚きのタイトルアップデートをお届けします！
📖 9世紀のアルウラを舞台にした新たなストーリーとミッション
🎮 本編と新エリアでのゲームプレイ改善
🎁 すべて無料で配信予定
続報をお楽しみに！#AssassinsCreedMirage pic.twitter.com/QWCf5jWgBS
