【「アサシン クリード ミラージュ」アップデート】 2025年内 配信予定 価格：無料

Ubisoftは8月25日、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/PC用アクション「アサシン クリード ミラージュ」のタイトルアップデートを2025年内に届けると発表した。

本作は、アクションゲーム「アサシン クリード」シリーズ15周年を記念し、2023年にリリースされたタイトル。Ubisoftの公式Xにて、「年内に驚きのタイトルアップデートをお届けします！」というポストが突如投稿された。

内容については「9世紀のアルウラを舞台にした新たなストーリーとミッション」、「本編と新エリアでのゲームプレイ改善」としており、全て無料で配信予定とのこと。

具体的な日程やそのほか詳細については続報を待ちたい。

