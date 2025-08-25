マスコミが触れられない「タブー」…バーニングプロダクションと「芸能界のドン」周防郁雄の正体

芸能界には「首領（ドン）」がいるーー。世の中にそのような暗黙の了解があったとして、それは誰で、どんな人物なのか、真に迫った言葉はすくない。ノンフィクション作家・田崎健太著『ザ・芸能界 首領たちの告白』は、バーニングプロダクション創設者の周防郁雄、B'zやZARD、WANDSを生み「ビーイング系」を築き上げたビーイング創設者・長戸大幸のインタビューをはじめ、本人証言をもとにマスコミが触れられない芸能界の暗部を詳らかにする。「現代ビジネス」では重鎮の最右翼・周防郁雄について、本書を一部再構成して紹介しよう。

ドン・周防郁雄とは何者か

芸能界に限らず、訳知り顔の事情通が話すことは疑ったほうがいい。

芸能界には“首領（ドン）”がおり、彼らが全てを仕切っていて、刃向かうことは出来ない――という類いだ。そうしたり顔で囁く人に限って、その“首領”に会ったことはない。

例えば、周防郁雄である。

バーニングプロダクション所属、あるいは過去に所属した人気タレント、歌手は郷ひろみ、小泉今日子、南沙織、藤あや子などに過ぎない。1960年代から70年代に掛けて、ザ・芸能界の晴れ舞台であった『NHK紅白歌合戦』に多くの歌手を送り込んだ渡辺プロダクションと比較するべくもなく小さい。それでも彼が首領と呼ばれるのは、バーニング系――通称“B系”と呼ばれる多くの関連芸能プロダクションがあること。そして、テレビやスポーツ新聞などの報道機関のバーニング担当――“B担”を通じて、気に染まない報道をもみ消すことの出来る力を持つから、とされている。

国会図書館、あるいは雑誌を集めた大宅壮一文庫で〈周防郁雄〉と検索すれば、きな臭い記事がたくさん出てくる。

〈各テレビ局の中枢を押さえると同時に、各プロダクションにも、金を貸す代わりに、出版権・興行権をいただく商法で勢力を拡大していった。（中略）電波媒体を押さえて、勢力を拡大。次なる攻略は活字媒体。これにおいてもぬかりはない。雑誌・新聞における中枢をしっかり、つかんでいる。初めは脅しまがいで、後に会って話し合いをして、ジックリ、わかってもらう。中には、金銭を欲しがる者もいる。その連中には、そういう接し方をして攻略してきたのである。それでも言うことを聞かないマスコミに対しては、自社タレントの記者会見から排除するという方法で対処してきた〉（『創』1987年8月号）

ハマコウの運転手

金銭でテレビ局の能力あるプロデューサー、ディレクター、他のプロダクションを囲い込み、音楽出版権などの権利を取得する。自社はもちろん、他社所属のタレントの醜聞が出そうになると、暴力をちらつかせながら押さえ込む。そうして恩を売り、影響力を拡大してきたという内容の記事を多数見つけることが出来る。

その一つの証左が、全く関わりないと思われるサザンオールスターズの音楽出版権をバーニングプロダクションの関連会社が所有していること、とされていた。

音楽出版権とは、楽曲の著作者である作詞・作曲者の権利である。作詞・作曲者から著作権を譲渡された音楽出版社または著作権管理団体が管理する。テレビやラジオなどで曲が流れると、音楽出版社を通じて著作者に使用料が支払われる。音楽出版社は契約に応じた手数料を受け取る。

芸能界の悪の象徴として周防を描いていた代表的な紙媒体、『噂の眞相』は、82年に〈匿名鼎談〉でこう書いている。

〈Y 芸能界の新しい首領なんていわれているけど、周防社長の素顔やら経歴は一般に知られていない。（中略）

Z 警視庁筋の情報によると、周防社長は昭和十六年一月十一日、広島生まれ。松葉会の準構成員だけど、前科はないらしい。浜田幸一前代議士の運転手だったが、のちに新栄プロの西川幸男社長の運転手になった。それが芸能界に乗り出すきっかけだというね。その際、ハマコウと西川社長の背後組織の間にトラブルがあって、いまでも西川社長にだけは頭が上らないとか。

X いや、ぼくは広島じゃなく、千葉県の生まれだって聞いている〉（『噂の眞相』1982年4月号）

衆議院議員を務めた浜田幸一は第2次世界大戦後の混乱期、荒れた生活をしており、稲川会の初代会長、稲川聖城、2代目会長の石井進と付き合いがあった。また当時のやくざは現在とは違い、暴力団と同義ではなく“任侠の人”であったと書いている。浜田は稲川と石井に諭され、“正業”に就いたという。

この鼎談では浜田、そして松葉会という暴力団の名前を出すことで周防と「暴力装置」との近さを強調している。しかし、“警視庁筋”の情報を持っていたとしても彼の正確な生地さえ掴めなかったようだ。

