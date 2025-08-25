¡ÚÂîµå¡Û½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÈþÏÂ¡õÂçÆ£º»·î¤¬¡È½àÍ¥¾¡¡É¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ï¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¤¬Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÏ¢¾¡¤Ç¥Ù¥¹¥È8¡¡Ãæ¹ñÃË»Ò¤ÏÃ±Ê£·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ¡Ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å·ë²Ì¡Ó
¡þÂîµå ¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(14¡Á24Æü¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥á)
Âîµå¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤¬24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤Ï½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÇÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤ÈÂçÆ£º»·îÁª¼ê¤¬½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
WTT¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¡£ÆüËÜÀª¤ÇÍ£°ì¤Î·è¾¡¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢Â¹±ÏèµÁª¼ê¤È²¦ÒØ碰Áª¼ê¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹À¤³¦¥é¥ó¥¯1¡¢2°Ì¤ÎºÇ¶¯Ãæ¹ñ¥Ú¥¢Áê¼ê¤Ë¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤Î·ãÆ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2-3¤ÇÇÔÀï¡£6·î¤«¤é¥Ú¥¢¤òÁÈ¤à2¿Í¤Ï¡¢4Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤ä19Ï¢¾¡Ãæ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢2ÅÙÍ¥¾¡¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¥Ú¥¢Áê¼ê¤Ë¤¢¤È°ìÊâµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿Áª¼ê¡¢ÂçÆ£Áª¼ê¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹áÁª¼ê¤Î3¿Í¤¬8¶¯Æþ¤ê¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÃæ¹ñÁª¼ê¤ÎÁ°¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥«¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î¶¶ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢2²óÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯18°Ì¤ÎÁ¬Å·°ìÁª¼ê¤òÇË¤ë¤È¡¢3²óÀï¤Ç¤âÆ±5°Ì¤Î²¦·ÝíìÁª¼ê¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Ãæ¹ñÁª¼ê¤ËÏ¢¾¡¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤ÏÀ¤³¦1°Ì¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÂ¹±ÏèµÁª¼ê¤¬¥À¥Ö¥ë¥¹¤È¤Î2´§¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÏÄ¥ËÜÃÒÏÂÁª¼ê¡¢¸Í¾åÈ»ÊåÁª¼ê¡¢±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¤é¤¬3²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¡¢ÆüËÜÀª¤Î8¶¯Æþ¤ê¤Ï¤Ê¤é¤º¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¡¢Ä¥ËÜÁª¼ê¤È¼ÄÄÍÂçÅÐÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬½à·è¾¡¤Ç²«ÄÃÄîÁª¼ê¤ÈÄÄ邕³òÁª¼ê¤Î¹á¹Á¥Ú¥¢¤ËÇÔÀï¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ï¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¤ÈÂçÆ£Áª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬½à·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤Ë¶þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥ÉÁª¼ê¤¬À¤³¦1°ÌÃæ¹ñ¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê¤ò4-3¤ÇÇË¤ê¡¢ÃÏ¸µ³«ºÅ¤Ç´¿´î¡£ÃË»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ú¥¢¤òÇË¤Ã¤¿¹á¹Á¥Ú¥¢¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÎÓ»íÅïÁª¼ê¤È²«Í§À¯Áª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤Ë3-2¤Ç¾¡Íø¡£º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤ÏÎÓ»íÅïÁª¼ê¤È蒯ÒØÁª¼ê¤Î¥Ú¥¢¤¬À©¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÃË»Ò¤ÏÃ±Ê£·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£