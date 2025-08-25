【ワークマンのトートバッグ】が大容量で優秀！「便利な内ポケット付き」「急な雨にも対応」

何かと荷物が多くなりそうなときは、大容量バッグがあると荷物がすっきりまとまって重宝するはず。そこで今回は【ワークマン】で見つけた、大容量サイズのトートバッグを紹介します。収納力はもちろんのこと、機能性の高さも魅力。2,000円以下という手に取りやすい価格も嬉しいところです。

デイリーでヘビロテしたい大容量バッグ

【ワークマン】「キャンバストートL」\1,500（税込）

日常使いしやすそうなキャンバス地のトートバッグ。アイボリー × カラーの切り替えデザインが、コーデのアクセントにもなりそうです。フロントと内側にポケットが付いており、大容量バッグで迷子になりがちなスマホや鍵などもスマートに収納できます。

撥水仕様で雨の日やアウトドアに大活躍

【ワークマン】「ジョイントトートバッグエキスパートエディション」\1,900（税込）

通勤からアウトドアまで使えそうな大きめトートバッグ。持ち手と底部分には合皮素材が使われており、大人コーデにマッチする高見え感をキープ。公式サイトによると「テフロン加工を施した撥水性」を備えており、急な雨でも安心かも。ノートPCを収納できるバックポケットのほか、内外にもポケット付き。フロントのフックにはサコッシュなどを付けることもできそうです。

Writer：licca.M