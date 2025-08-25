女優のジェニファー・アニストンは、ジムでのワークアウトの後、髪を洗わないのだという。毎日髪を洗うことは「良くない」として、あまり洗わないようにしているのだそうで、その代わりにドライシャンプーを利用しているそうだ。



【写真】洗髪後の爆発ヘア＆すっぴんがすごかった！それでも女優オーラあふれまくり

Etonline.comにジェニファーは「ワークアウトの後はだいたい（ドライシャンプーを）使ってるわね。毎日髪を洗うのはあまりよくないの。自然な油分に働いてもらわないと」「だからそれでリフレッシュするだけ。元気が蘇るし、ふんわりさせてくれる」と話す。



ジェニファーは自身が手掛けるヘアケアブランド、ローラヴィのパウダー・パーフェクト・ドライ・シャンプーを使っているそうで、「これはすごく良い、清潔感のある香りなの」とアピール。



一方でドライシャンプーの使い過ぎは禁物だとして、「使い過ぎは良くないと自分の経験から言えるわ。ぺったんこになってしまって、髪が粉っぽく見えてしまう」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）