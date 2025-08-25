俳優・宮粼あおいが２５日、都内で行われた、マクドナルドの期間限定商品シリーズ「月見ファミリー」発表イベントにお笑いコンビ・ジョイマンと出席した。

この日の異色のコラボは、１７年来のファンだという宮粼が「今会いたい芸人」としてジョイマンを挙げたことで実現。宮粼は「本当に会いたかった」とし「出てきて場がパっと明るくなるっていうのは素晴らしいなと思いました」と絶賛。「お二人がお話ししてるのを見られるだけで最高ですし、ニヤケが止まらない一日でした」と喜びを爆発させると、高木晋哉は「そんな人いないですよ」と返し、池谷和志も「変わってる方ですよ」と思わずツッコんでいた。

ジョイマンも宮粼がファンだということは知っていたといい、高木は「うちらの中でも本当に話題でずっと支えになってました」と告白。「サイン会０人事件の時も、営業のお客さんが０人の時も、ラジオの公開生放送のお客さんも０人の時も、あおいさんが好きだって言ってくれてるって思ってなんとかやってきた」と感謝を口に。「うれしい、キョンシー！」と、新ネタのラップでも喜びを表現した。

また期間限定のメニューを試食した際にも高木は「おいしい、キョンシー！」とラップで食レポ。すると、宮粼も自ら「おいしい、キョンシー！」と高木に続き、何度も手を前に出す「キョンシーポーズ」を披露して場を和ませていた。

改めてジョイマンの食レポに宮粼が「ちゃんと味とかも伝えてくださるのに面白くできるるのはすごいなと、やっぱりジョイマンさんだなと思った」と絶賛すると、池谷は「きょう辞めても良いかも」と大感激。高木は「こんなこと言われたらうれしいキョンシー！」と、やはりラップで喜んでいた。