¡ÖÄ¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÊû¤²¤ë¡×¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢µ»ö¡¦SNS¤Ç³È»¶¡¡»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»»¦Åþ¤âÈÝÄê
2021Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤â¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÄ¹°æ»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¸í¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤¬SNS¤Ç³È»¶¤µ¤ì»Ô¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¹ñÆâ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Î¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ç¤¹¡£¸«½Ð¤·¤Ë¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÏÄ¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Êû¤²¤¿¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«½Ð¤·¤Î²¼¤Ë¤ÏÄ¹°æ»Ô¤ÎÏÃÂê¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢ÆîÍÛ»Ô¤Î·§ÌîÂç¼Ò¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÃ«½Å¼£Ä¹°æ»ÔÄ¹¡Ö°ìÉô¸í¤Ã¤Æ²ò¼á¤µ¤ì¤ÆSNS¾å¤ÇÊªÁû¤Ê±½¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Ë»Ù¾ã¤¬¤¤¿¤¹¤¯¤é¤¤¤Î¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃÅù¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
Ä¹°æ»Ô¤Ï2021Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Û¥¹¥È¥¿¥¦¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏ¸µ¤Î¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¤Ë¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢Áª¼êÃÄ¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤Ê¤É¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ8·î21Æü¡¢¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½JICA¤ÏÄ¹°æ»Ô¤ò´Þ¤à¹ñÆâ¤Î4¤Ä¤Î»Ô¤ò¥¢¥Õ¥ê¥«½ô¹ñ¤Î¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¡×¤ËÇ§Äê¡£¤è¤ê¿Íºà¤Î¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡Ö¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¥¿¥¤¥à¥º¡×¤Îµ»ö¤¬³È»¶¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ä¹°æ»Ô¤Ë¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é¤Î°ÜÌ±¤òÂçÎÌ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¤½¤â¤½¤â¥¢¥Õ¥ê¥«¤È¸òÎ®¤¹¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ô¤Ï¥Ûー¥àー¥Úー¥¸¤Çµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ö¼Â¤È°Û¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖËÜ»Ô¤¬¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ë°ÜÌ±¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÃ«½Å¼£Ä¹°æ»ÔÄ¹¡Ö¡ÊÆüËÜ¤¬Ä¹°æ»Ô¤ò¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤ËÊû¤²¤ë¤È¡Ë¤È¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¸½¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢À¯ÉÜ¤òÄÌ¤¸µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïº£¸å¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿Ê£¿ô¤Î»Ô¿¦°÷¤Ï¡ÖÆ±¤¸±Ñ¸ì¤ÎÉ½¸½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¿¥ó¥¶¥Ë¥¢¹ñÆâ¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á ÆüËÜ¸ì¤ËÌõ¤·¤¿»þ¤Ë¸í¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¿¿Ùõ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£