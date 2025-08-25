産後うつの30歳専業主婦が疑う夫の浮気、夫の謎行動の切なすぎる理由

「子供が生まれることで、家族の役割は変わってきます。特に男性の中には、父親になる重圧やストレスに耐えられなくなり、行動に変化が起こることも。家族からの依頼で行動調査することもあります」キャリア10年以上、3000件以上の調査実績がある私立探偵・山村佳子さんは、メンタル心理アドバイザー、夫婦カウンセラーの資格を持つ。

山村さんは「困っている人を救える人になりたい」という気持ちが強い。学生時代は警察官を希望していたが、当時は身長制限があり、受験資格はなかった。一般企業に勤務するが、目の前の人を助けたいという思いは強く、探偵の修行に入る。探偵は調査に入る前に、依頼者が抱えている困難やその背景を詳しく聞く。山村さんは相談から調査後に至るまで、依頼人が安心して生活し、救われるようにサポートをしている。

これまで「探偵が見た家族の肖像」として山村さんが調査した家族のことをお伝えしてきたが、この新連載「探偵はカウンセラー」は、山村さんが心のケアをどのようにしていったのかも含め、さまざまな事例から、多くの人が抱える困難や悩みをあぶりだしている。

今回の相談者は30歳の専業主婦、菜美子さん（仮名）。生後4カ月の娘を育てるている。10歳年上の夫は、税理士資格を持つ会社員。男性育休の取得が増えている中、菜美子さんの夫も育休を取るなどしたのだが、産後すぐから「別の家の匂い」がして、浮気をしているはずだというのだ。菜美子さんはメンタルが弱っていることで浮気と思い込んでいるのかもしれないが、まずは現実を知ることが重要だ。

夫は菜美子さんの実家の「救世主」

2人の出会いは10年前、衣料品店を経営していた菜美子さんの実家の危機を救ったことがきっかけでした。

夫は菜美子さんを密かに思い続け、3年前に交際を申し込み、2年前にプロポーズ。子供がすぐにできると思っていましたが、なかなか授かりません。半年間の男性不妊治療を経て、待望の娘が生まれます。菜美子さんは娘のかわいさに、勤務していた会社を退職してしまいます。

夫は育休も取得し、1カ月ほど育児に寄り添っていましたが、3カ月前から帰宅が遅くなり、休日の外出も増えるように。菜美子さんは浮気を疑い、私たちに調査を依頼したのです。

菜美子さんは産後で精神的に不安定な状態にある。産後うつは命かかわる問題です。菜美子さんが心療内科の診察を受けていることと、両親や姉など家族のサポートがしっかりしていることを確認してから調査に入ることにしました。

痩せていて寝不足…？

夫は遅くなったりならなかったりして、行動がつかめないことがわかり、まず自宅マンションから出勤するところ尾行することにしました。夫は白のポロシャツにチノパンというスマートカジュアルです。痩せていて背が高く、菜美子さんのおっしゃるように、ヒゲを生やして眼鏡をかけています。

夫から繊細な雰囲気が漂っており、小柄で愛らしく、感情豊かな菜美子さんを好きになった気持ちがわかりました。お互いにないものがある、とてもバランスの取れた夫婦のようにも感じます。

夫は電車で40分ほどかけて、都心のオフィスに出勤。電車内では無表情でしたが、立ったまま眠っているような印象も受けました。18時に退勤すると、自宅がある駅へ。そして反対側の商店街をスタスタと歩き、慣れた様子で古びたアパートに入っていきます。物件を調べると、ここは築60年のフロなし物件です。いわゆる「昭和時代の下宿」で、6畳にトイレがあるのみ。

木製のドアなのでなんとなく様子がわかります。夫は30分の仮眠をした後、パソコンで何かの作業をしている。23時まで作業を続け、15分仮眠してから、自宅に戻っていました。

退勤後友人夫婦に何かの相談を

翌日は、19時に退勤後、夫の実家がある駅に行き、友人夫婦と町中華で合流。3人とも夫と同じように寡黙で声が小さいので、何を話しているかわかりませんでしたが、夫が何かの相談をしていることがわかります。

3人は21時までいたのですが、注文したのは瓶ビール1本と、チャーハン、野菜炒め、餃子のみ。頼んだ食べ物は友人夫婦が食べており、夫は「食欲がないんだ」と烏龍茶を追加していました。

女性の影は見当たらない…

夫は一人で駅まで歩き、都心方面に向かう電車に乗ったら、すぐに入眠。降りるべき駅を10駅乗り過ごし、慌てて逆方向の電車に乗って、0時ごろに帰宅。土日も調査をしたのですが、アパートに入ってPC作業をしているのみ。

4日間調査をしたのですが、この間も夫はどんどんやつれていきます。これは健康を害しているのではないかと感じ、報告書をまとめました。菜美子さんには「夫は浮気をしていませんでしたよ」と言ったところ、「良かった」とおっしゃっていました。

娘に夢中で夫をケアしていなかった

報告には、菜美子さんと母が来ました。娘は菜美子さんの姉に預けてきたそうです。菜美子さんは心療内科でカウンセラーと話したところ、気持ちが落ち着いたと話していました。育児の不安と夫の不満で爆発しそうになっており、「人に話すだけで、気持ちが落ち着くんですね」と笑みを浮かべていました。投薬治療はなかったそうです。

そして結果を見せると「私、娘に夢中で、夫のことを全く気遣っていませんでした。すごい痩せていて、老けている。ヒゲを生やして色気付いていると思っていましたが、これは単なる無精ヒゲですね」と報告書の夫を見て、驚いていました。

すると母は「彼と2人でゆっくり話しなさい。報告書は見せず、“あなたが大切だ”って気持ちを伝えて。今の私たちは、彼が守ってくれたからあるのよ」とおっしゃっていました。10年前、家業の債務整理の時に、税理士試験に合格したばかりの夫が、助けてくれたことを言っているのでしょう。

夫が「違う家の匂い」をさせていた理由

その日、菜美子さんは娘と共に実家に泊まり、心身を休めてから、夫と話し合いをしたそうです。

夫は産後2カ月の娘の夜泣きで夜も眠れず、業務に支障をきたしていたことや、一人になりたくてアパートを借りたこと。家庭から逃げている後ろめたさで自分をせめていたことを話してくれたそうです。

夫は「男なのに恥ずかしい。もっと強くならなければ」と思うと同時に、今後娘にかかる費用を試算したら、「お金がいくらあっても足りない」と自分を追い詰めます。夫の給料は高く、専門職の手当も出ていますが、夫は実家に月15万円の仕送りをしており、結婚を機に購入したマンションのローンもある。

「夫の父親はギャンブルが好きで、お金がなくなると会社に来るようなこともあり、“会社に来たら仕送りを止める”と金の無心を抑止していたそうです。中華料理屋で会っていたのは、起業したばかりの中学の同級生で、その会社の経理顧問になる話をしていたと。アパートでは、Web関係の副業をしていたそうです。夫は月20万円とノルマを決めて、お金を稼いでいました。そこまで追い込んでしまったのは、私が会社を辞めたことも大きかったみたいです」

夫は「それで私と娘が幸せになるならいい」と思いましたが、現実は追いかけてきます。夫の告白は、菜美子さんが初めて聞くことも含まれていました。

でも自分と娘を愛しているという夫の意思を知り、「この人と生きていく」と腹を決めたそうです。

「男性の産後うつ」と診断

「夫も心療内科に通ってもらったら、男性の産後うつだと言われました。適応障害と似た症状で、私とは異なり薬も出ました。夫は1カ月休職し、4カ月で5キロ減った体重を戻してから復職することになったのです。私も自宅でできる仕事を探して、2人で娘を育てていくことにします」

つまり、菜美子のみならず、夫も産後うつになっていたのです。

2025年1月、国立成育医療研究センターは、父親支援の必要性やその方法を解説した日本で初めてのマニュアル『父親支援に必要な基本事項』を発表しました。ライフステージが変わった男性への支援の必要性も高まり、「父親の産後うつ」も注目されるようになりました。夫は夫で、菜美子さんも子どもも、さらに実家も自分だけで支えなければならないと追いつめられていたのです。

女性の産後うつは出産に伴うホルモンの急激な変化も大きな原因のひとつと言われていますが、慢性的な睡眠不足や疲労、出産前後の不安、パートナーや家族からのサポート不足、子育ての不安など、環境的な要因も大きいことがわかっています。男性はホルモンの急激な変化はなくとも、同じ親として大きな不安を抱え、誰にも相談できずにいると孤独を感じ、産後うつになってしまうのです。特に「きちんとしたい」と思う人はなりやすいとも言われており、夫のように税理士としてきちんとしてきた人は、「自分がやらなくては」という責任感と、それでもできないことへの落ち込みが心を蝕んでいったのも想像に難くありません。

幸い、菜美子さんのご両親は夫に心から感謝もしており、子育てのサポートもしようと考えています。今回の調査で、夫婦間で隠していたことが明らかになり、治療ができなかったら、菜美子さんも夫も、さらに自分を追いつめてしまっていたかもしれません。治療をすること、サポートを受けることがとても重要なのです。

改めて子育ては夫婦「だけ」でやらねばならないものにしないほうがいいと強く感じました。菜美子さんご夫妻もぜひ周囲に甘えて自分の心にゆとりをもって楽しく子育てをしていただければと思います。

調査料金は45万円（経費別です）。

