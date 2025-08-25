【1日目】

10:00

ベトナム航空、朝の便を利用してダナンへ向けて出発。座席にはクッションとブランケットが用意されており、快適な空の旅の準備は万端！ 今回は関西国際空港からダナンへの直行便再開の第一便搭乗ということもあり、それを記念したグッズも手に入れました。座席は足元にもゆとりがあり、リラックスして過ごせるのが嬉しいポイント。

洋食＆アジアンスタイルと食後のコーヒー

機内食は2種類から選べるスタイル。私は編集部は「洋食＆アジアンスタイル」をチョイスしました。彩りもよく、味も満足。食後に温かいコーヒーをいただきながら、優雅な空のひとときを満喫しているうちに、気づけばもうダナンに到着です！



車で13分

⇓



14:00

空港からホテルへ移動！

関西空港から約５時間のフライトでダナン国際空港に到着。入国審査もスムーズでした。 空港を出て、まずは荷物を置きにホテルへ向かいます。ホテルが集まるハン川沿いエリアにはタクシーで約15分という利便性もかなり嬉しい！

今回編集部が宿泊する「ノボテルダナン プレミアハンリバー」に到着！チェックインは14時からですが、荷物預かりサービスがあるので、早めに到着しても身軽にダナンの街歩きが楽しめます。



車で3分・徒歩で20分

⇓



15:00

★セントラルマーケット ダナン

ホテルから街の中心地へはタクシーや徒歩でもアクセス可能。まず訪れたのは、ピンク色の外観が目を引く雑貨店「セントラルマーケット ダナン」です。店内には、コスメやバッグ、ベトナムらしい雑貨がずらりと並び、見ているだけでも楽しい空間。さすが人気店だけあって、観光客でにぎわっていました。

■セントラルマーケット ダナン（Central Market Da Nang）

住所：167 Tran Phu, Hai Chau, Da Nang 5500

TEL：236382112

営業時間：9〜21時

定休日：なし

アクセス：ダナン聖堂より徒歩1分



徒歩で1分以内

⇓



★ダナン大聖堂

向かい側には、ピンクカラーが印象的な「ダナン大聖堂」があります。観光スポットとしても人気ですが、現在も実際に使われている教会です。私が訪れたのは日曜日で、ちょうどミサの最中だったため内部には入れませんでしたが、月曜から土曜であれば教会内の見学も可能。

■ダナン大聖堂（Da Nang Catheral）

住所：156 Tran Phu, Hai Chau, Da Nang 5500

TEL：2363825285

営業時間：8時〜11時30分、13時30分〜16時30分

定休日：日曜

アクセス：ダナン国際空港から車で約15分

車で13分

⇓



★ソールクラフトジュエリー

次に訪れたのは、ハンドメイドアクセサリーの専門店「ソールクラフトジュエリー」。店内に並ぶジュエリーはすべて、純度の高い「シルバー999」を使用しているそうです。デザインのバリエーションも豊富で、実際に手に取って選べるのが嬉しいポイント。自分だけのお気に入りを見つける楽しさがあります。

シルバーネックレス500,000VND

素材にこだわったアクセサリーが、手頃な価格で手に入るのはこのお店の魅力。高品質なのに気軽に選べるのが嬉しく、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりです。私はシンプルなデザインのネックレスを購入しました！

■ソールクラフト ジュエリー（Soulcraft Jewelry）

住所：Alley K72/25, Nguyen Van Thoai, Ngu Hanh Son, Da Nang 55000

TEL：0848404343

営業時間：9〜20時

定休日：月曜

アクセス：ダナン国際空港から車で約13分



車で7分

⇓



17:30

ダナンの街をたくさん歩いた後は、少し早めの夕ご飯を食べに「ンゴン・ティ・ホア・レストラン」へ。ベトナム料理をお手頃価格で食べることができるお店です。店内はすべて開放的なテラス席で、風を感じながらゆったりと食事ができるのが魅力。

ミークアン 750,000VDN

お目当てのミークアン！ ミークアンとはベトナム中部の名物麺料理で、スパイス控えめの優しい味です。米粉で作られたもちもち麺とスープが絡み、たまらなく美味しかったです。あっという間に完食しました。

■ンゴン・ティ・ホア・レストラン（Ngon Thi Hoa Restaurant）

住所：100 Le Quang Dao

TEL：02366515100

営業時間：6時30分〜22時

定休日：なし

アクセス：ダナン国際空港から車で約11分



車で14分

⇓



19:30

街歩きを充分楽しんだ後は、ホテル「ノボテルダナン プレミアハンリバー」へ。ダナンの中心を流れる美しいハン川を一望できる客室が特徴で、窓からの眺めがとてもきれいでした。夜のダナンの街並みは本当に幻想的で、心に残るひと時となりました…！

■ノボテルダナン プレミアハンリバー（Novotel Danang Premier Han River）

住所：36-38 Bach Dang Street, Hai Chau District, Danang City

TEL：2363929999

時間：チェックイン14時／チェックアウト12時

定休日：なし

アクセス：ダナン国際空港から車で約15分



おしゃれに、優雅に。「バーナーヒルズ」で特別なひとときを

【2日目】

8:00

フォーやバインミーなど、ベトナム料理の取り扱いが多い

朝食は、ホテルのモーニングビュッフェをいただきます。シェフが目の前で作ってくれるフォーと、自分でカスタムしてつくるバインミ―が絶品でした。また、スムージーや新鮮な果物の種類も豊富で、朝からテンションMAXです！

ここで、お部屋のアメニティを少しご紹介します。ウェルカムウォーターや紅茶のティーバッグ、インスタントコーヒーのスティックなどはすべて無料。海外ではアメニティが有料のことも多いので、こうしたサービスはとても嬉しいポイントです♪



車で50分

⇓



11:00

朝食をしっかり食べたあとは、ダナン屈指の人気観光地「バーナーヒルズ」へ。都市部から少し離れた、ダナン南西の標高約1,487mに位置する高原のテーマパークです。

パーク内にはフランス風のおしゃれな建物が立ち並び、美しい背景を求めて写真撮影を楽しむ人々で賑わっています。また、園内のあちこちでパレードや劇が開催されており、別世界の街を歩いているような気分になります。想像以上に広大な敷地で、一日ではとても回り切れないほどのボリュームです。

お昼ご飯はパーク内のレストランでいただきました。フォーやベトナム餃子など、ベトナムならではのメニューがたくさん♪どれもおいしく、おかわりまでぺろりと完食してしまいました。

★SNSで話題のゴールデンブリッジに！

おなかが満たされた後に向かったのは、お目当ての「ゴールデンブリッジ」。「神の手」や「天空の橋」とも呼ばれ、SNS映えするスポットとしても大人気！ 幻想的な体験が楽しめます。絶対に押さえておきたいフォトジェニックスポットです。

ご覧の通り、橋を支える手は驚くほど巨大で、その迫力に思わず圧倒されました。まるで別世界に足を踏み入れたような、不思議な感覚を味わってみてください。

■バーナーヒルズ（Ba Na Hills）

住所：An Son Village, Hoa Ninh Commune, Hoa Vang District, Da Nang City

TEL：905766777

営業時間：8〜22時

定休日：なし

入場料金：900,000VDN〜／大人1名

アクセス：ダナン国際空港から車で約1時間20分



車で1時間20分

⇓



17:00

パークではしゃいだ後、疲れを癒す「ゴールデン ロータス スパ」

バーナーヒルズではしゃいだ後は、現地の人からも人気の高いスパ「ゴールデン ロータス スパ」へ。オーナーは日本語対応可能です。

オーナーは日本語対応可能で、日本語のカウンセリングシートの用意があるので安心です。また、マッサージで使用するオイルは4種の香りから一つ選ぶことができます。編集部は「Ylang Ylang」をチョイス！

施術用のお部屋へ移動して本格的なマッサージがスタート。お部屋は清潔感があり、60分間しっかりと丁寧にマッサージしていただいた大満足のひとときでした。施術後にはマンゴーと温かいお茶のサービスもあり、心も体も癒される極上のスパ体験となりました。

■ゴールデン ロータス スパ（Golden Lotus Spa）

住所：209 Tran Phu Street, Phuoc Ninh Ward, Hai Chau District, Da Nang City, 50211

TEL：02363878889

営業時間：9〜22時

定休日：なし

アクセス：ダナン国際空港から車で約17分



徒歩で4分

⇓



19:00

スパで疲れを吹き飛ばした後は、お待ちかねのディナータイム。高品質なシーフード料理が有名な「ブリリアントレストラン」へ。海鮮料理はすべて一階の水槽から採れたてのものを使用するそう。値段もその時の採れ高によって変動します。

ベイクドベビーロブスター チーズ炙り 時価／焼き牡蠣 ホタテソースがけ 時価

写真左の大きいロブスターの丸焼きは、ぷりぷりの歯ごたえ・触感がまさに絶品。とにかく新鮮で、チーズとの相性もばっちりでした。写真右のとれたてで新鮮な焼き牡蠣は、ニンニク入りのオリジナルホタテソースとの相性抜群。

■ブリリアントレストラン（Brilliant Restaurant）

住所：178 Ho Nghinh , Da Nang

TEL：0886878178

営業時間：10〜22時

定休日：なし

価格：150,000VND〜（変動相場制メニューあり）

アクセス：ダナン国際空港から車で約15分



車で15分

⇓



21:00

おいしい食事のあともまだまだ観光！毎週金土日の21時から開催される、ダナンのドラゴン橋が炎と水を吹く幻想的なナイトショーを見に行きました。ドラゴンが炎を吹くたびに熱さがこちらにまで伝わります！現地で実際に体感してみてくださいね。

■ドラゴンブリッジ（Dragon Bridge）

住所：D.Nguyen Van Linh, Phuoc Ninh, Hai Chau, Da Nang 5500

時間：毎週金曜、土曜、日曜の21時〜

定休日：なし

アクセス：ダナン国際空港から車で約13分



ダナンの楽園でいただく映えアフタヌーンティ

【3日目】

10:30

朝食はホテルのビュッフェを。チェックアウト後、ホテルに荷物を預けて、最終日の旅程スタートです！



車で3分

⇓



11:00

ホテルからダナンの街を散歩しながら向かった先は「ハン市場」。観光客や地元のお客さんで賑わう大きな市場です。

ハン市場内は二階建てで、食材、洋服など様々なジャンルのお店がぎっちりと並んでいます。市場内のお買い物は現金のみなので注意が必要です。ここでは値切りもOK！少し高めに提示されることが多いので、ぜひ交渉にチャレンジしてみてくださいね。

■ハン市場

住所：119, Tran Phu Hai Chau 1 Hai Chau Da Nang 550000

TEL：02363878889

営業時間：8時30分〜18時

定休日：旧正月

アクセス：ダナン国際空港から車で約12分



車で30分

⇓



14:00

ロビーから眺める絶景

インターコンチネンタル・ダナンは、緑豊かな崖に建つ5つ星リゾート。ホテルの客室やレストランなど、施設の全室から海を望む絶景と、ベトナムの伝統美を取り入れた洗練された空間が魅力です。編集部は名物のヘブンリー・アフタヌーンティーを目的にやってきました。

宿泊者以外でも利用できる「ヘブンリー アフタヌーンティー」は、まさに旅のご褒美。今回は、ベトナムの伝統的な帽子“ノンラー”を逆さにしたユニークな形のテラス席を予約。

アフタヌーンティー（シャンパンセット）2,499,000VND

卵のサンドイッチやエビをサンドしたパン、フルーツをたっぷり使ったケーキやアイスがどれも本当においしかったです。

ソンチャー半島の絶景を眺めながらいただくフード・スイーツは、まるで“ヘブンリー”。味も景色も贅沢で、心がほどけるような時間でした。ダナンに行ったらぜひ体験してみてください！

■ヘブンリー アフタヌーンティー（Heavenly Afternoon Tea）

住所：Son Tra Peninsula, Danang 550000

TEL：2363938888

営業時間：14時30分〜16時30分

定休日：なし

アクセス：ダナン聖堂から車で約40分



車で30分

⇓



17:00

夕食に向かう前にミーケビーチに立ち寄りました。ダナン市内中心部から徒歩約10分とアクセスが良く、観光やショッピングの合間に立ち寄れる気軽さが人気の秘訣。

海風が心地よく、歩いているだけで癒される時間でした。ミーケビーチで過ごす夕方は旅のハイライトになりました。

■ミーケビーチ

住所：My Khe Beach, Da Nang

アクセス：ダナン国際空港から車で約15分



徒歩で4分

⇓



18:00

ローカル気分で乾杯！ダナン旅行最終日の夜は「ベップ スア レストラン」で決まり

ベトナム家庭料理が楽しめる「ベップ スア レストラン」は、ダナン旅行の締めくくりにぴったりの一軒。ランタンが彩る温かな空間で地元の味を堪能できます。リーズナブルで清潔感もあり、観光客にも人気のローカルレストランです。

奥：アワビスープ450,000VND／手前右：白身魚焼き 量り売り250,000VND／手前左フィッシュソースの豚バラ炒め89,000VND

アワビスープは深い旨みが体に染みる贅沢な一杯。白身魚の焼き物は皮がパリパリ、身はふっくらで素材の味が際立ちます。豚バラ炒めは甘辛フィッシュソースが絶妙でした。

一つのお皿に盛られたお料理を分け合っていただく数々の家庭料理はどれもリーズナブル×絶品で、旅の締めにぴったりのディナータイムとなりました。

■ベップ スア レストラン（Bep Xua Restaurant）

住所：27 Nguyen Chi Thanh Street, Thach Thang Ward, Hai Chau District, Da Nang

TEL：0966204562

営業時間：10〜22時

定休日：なし

アクセス：ダナン国際空港から車で約15分



車で15分

⇓



22:30

帰り道もベトナム航空に乗ってダナン旅の余韻を楽しむ

ホテルに荷物を取りに行き、ダナン国際空港へ。帰路の飛行機はベトナム航空のビジネスクラスです！ 深夜便を選択したので、最終日も目一杯ダナン観光を楽しむことができました。

座席にはアメニティが数多く準備されており、機内での保湿対策ができるハンドクリームやリップバームも含まれていたのがうれしいポイントでした。また、ふわふわ素材のソックスとスリッパまで完備。機内とは思えないほどの居心地の良さに感動です…！

朝食の時間に起こしてくれる便利なシールもありました。座席頭部あたりに貼って、就寝準備完了！おやすみなさい〜。

AM4:30、機内食モーニングタイムです。CAさんのお声掛けで起床することができました。朝食のメインは2種類から選択でき、おこわとベトナムポークハムをチョイス。副菜もたくさんついており、朝から大満足の食事でした。

だんだん明るくなる空を眺めながら、食後のカフェラテをいただきました。快適で楽しい空の旅のおかげで、約5時間のフライトがあっという間！



8:30 関西空港到着

美しい景色、美味しい料理、癒しのスパ。五感で楽しむダナンの旅は、心も体もリフレッシュできるご褒美時間。次の旅先に迷っているなら、ダナンはきっと素敵な選択肢になるはずです…！



Text&Photo：海外編集部

取材協力：ベトナム航空



▶▶「ベトナム」の記事一覧はこちらから！



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

