モーニング娘。の元メンバーでタレントの後藤真希（39）が25日までに自身のYouTubeを更新。モーニング娘。時代を振り返った。

自身も出演した「TOKYO IDOL FESTIVAL 2025」のHPを閲覧していた後藤は、出演アイドルを見て「アイドルちゃん、黒髪の人が結構多めだね」とつぶやいた。

スタッフから「後藤さんのときは黒髪少なかった?」と問われた後藤は「モーニング娘。は元々、髪の毛とか染めてる人はあまりいなかった。派手なイメージというよりは、例えばマスカラも透明マスカラだったりとか、派手なことはしないようにいろいろルールがあったみたいなの。でも、全部ルールを無視した私が入って来ちゃったから」と回顧し、苦笑した。

さらにスタッフが「ファンの人が、アー写見たときに『なんだ、こいつは』ってなってた可能性があった?」と尋ねると後藤は「あったかもね、全部無視してたしね。金髪!日サロ焼け!」と当時の自身を振り返った。

またスタッフから「モー娘。時代は、あまりフリフリ衣装はなかった?」と衣装について問われると、後藤は「モー娘。のときはあるにはあったけど、ふわふわしててもギラギラしてた。生地がギラギラしてる。ケーキみたいなふわふわ感のある衣装じゃなくて、もうプロレス」と話した。