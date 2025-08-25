女優木竜麻生（31）と森田望智（28）が25日、都内でNHK夜ドラ「いつか、無重力の宙（そら）で」（9月8日放送開始、月〜木曜午後10時45分）の制作発表に出席した。

大阪の広告代理店で仕事に忙殺される30代の望月飛鳥（木竜）の前に突然、高校時代の友人の日比野ひかり（森田）が現れる。かつて高校の天文部を立ち上げた女子4人組が、再びかつての夢を追って超小型人工衛星の打ち上げを目指す、2度目の青春の物語。

主演の木竜は「飛鳥ちゃんはルーズボールを愚直に拾い続けている。彼女のパーソナルを大事に意識して演じました」。森田は「ひかりちゃんは“太陽のような人”と書かれていました。自分の力で道を切り開いていく人だと思いました。私も好きなものは好きというタイプで、お芝居が好きなのは、ひかりの宇宙と同じだと思います」と話した。

初共演のお互いについて木竜は「望智ちゃんとは、おのおのの道があったとしても、ゴール地点は同じだと思う。私が不得手なところが得意で、その逆もある」。森田は「お互いに『足して2で割ったら最強だね』と（笑い）。私は自分の視点の景色ばかり見えてしまうタイプで、独り善がりに突き進んで分からなくなってしまう。そういう時は『麻生ちゃ〜ん』と助けてもらいます」と話した。

2人の高校時代を演じるキャストについて、木竜は「まぶしすぎてキラキラしている。すごく美しいものをみせられた感じ」、森田は「『私たちには私たちの経験がある』を合言葉に頑張りました」。木竜は「『30歳には30歳の経験がある』と」と笑った。