雷が苦手な犬は多く、みんなそれぞれの「対処法」を持っているようです。豆柴の『寅ノ門吉』ちゃん、通称『とら』ちゃんが考えたのは、あまりに可愛い対処法でした。

話題となっている投稿は記事執筆時点で78万5000回再生を突破し、「可愛くて愛おしい」「全身で恐怖感じてる…」「最後のお顔がなんとも言えない」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：突然『雷』が鳴り、怖がってしまった犬が…抱きしめたくなるほど愛おしい『まさかの対処方法』】

雷が怖くて…

Instagramアカウント「shibadog_tora」の投稿主さんは、豆柴のとらちゃんと暮らしています。とらちゃんはとっても怖がりな性格で、とくに雷が苦手なのだとか。この日も、突然の雷鳴に、とらちゃんは大パニックを起こしてしまいました。

慌てたとらちゃんが駆け込んだのは、なんとクローゼットの中！スリムタイプのクローゼットは、確かにとらちゃんが入るのにぴったりなサイズ感です。逃げ込んだとらちゃんは、尻尾を下げてブルブル震え始めたとか。

床をホリホリ

しかし、クローゼットの中に入っても、雷鳴が終わることはありません。そこでとらちゃんが考えたのが、地面を掘るという作戦。野生の名残として、地面の中に隠れて身を守ろうという作戦だったのでしょう。

しかし、当然のことながら、掘っても掘っても床は穴になりません…。とらちゃんは、不安そうな表情で投稿主さんを振り返ったそうです。

仕方なく、クローゼットの中で雷鳴が終わるまで待機することにしたとらちゃん。必死のホリホリで体温が上がったため、投稿主さんが小型の扇風機を置いてあげたそうです。

こうして出来上がった即席の防空壕。内心怖がりつつも、投稿主さんには一生懸命笑顔を見せてくれていたそうですよ。

健気に頑張ったとらちゃんには、「扇風機付き個室すてきだね！」「私もおじゃましたくなります」「我が家の柴犬もホリホリします」など、多くのコメントが寄せられています。

極上のマッサージ

怖がる様子がたびたび話題となるとらちゃんですが、癒しの表情も魅力的です。投稿主さんは、ちょっぴり気が弱いとらちゃんに、マッサージをしてあげることがあるのだとか。

耳付きのヘアバンドを付けてほっぺたを揉まれるとらちゃん。まるでリゾートスパのような丁寧なマッサージに、とらちゃんも思わず表情が緩みます…♡

Instagramアカウント「shibadog_tora」には、他にもとらちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されていますので、是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shibadog_tora」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。