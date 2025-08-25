【ワシントン＝依田和彩】韓国の李在明（イジェミョン）大統領は２４日（日本時間２５日）、米国に到着した。

ホワイトハウスで２５日（同２６日）、トランプ米大統領と初の対面での首脳会談に臨む。

李氏は、在韓米軍の活動範囲を朝鮮半島以外に広げる「戦略的柔軟性」の強化について「米側から要求があるのは事実だが、韓国の立場では簡単に同意しにくい」と記者団に述べ、米側をけん制した。

韓国の通信社・ニュース１などは、米側はインド太平洋地域での抑止力強化のため、在韓米軍の役割を対中けん制に拡大すると主張していると伝えている。

李政権は、米韓同盟を外交安保政策の基軸としつつ、屈指の貿易相手国である中国との関係改善を目指しており、中国を刺激したくないのが本音だ。首脳会談でトランプ政権の要求をどこまで受け入れるのか対応は難しい。

会談では、トランプ氏が求めている在韓米軍駐留経費の負担増や防衛費の増額も議題となる見通しだ。

７月に妥結した米韓の関税交渉を巡っては、李氏が「細部について米国の官庁レベルで変更を求める声も出てきている」と明らかにした上で「一度合意した内容を簡単に覆すことは望ましくない」と述べ、米側に合意の履行を求めていく考えを示した。