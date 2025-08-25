「世界に先駆けて新しいことに挑戦する」――イギリスの公共放送・BBCが貫く信念です。ロンドンで放送通訳・科学ジャーナリストとして活躍する清水健さんは、この組織で34年間、変わり続ける報道の最前線を見てきました。清水さんが見てきたBBCの挑戦から見えてくる“メディアの未来図”とは。

（NNNロンドン支局 本岡英恵）

■“海外経験ゼロ”から始まったBBCでのキャリア

イギリスの公共放送、BBC。世界で最も歴史があり、最大規模の放送局の一つです。国外でもさまざまな言語でニュースや情報を発信し、信頼性の高い報道機関として世界中で知られています。

清水健さん（58）は1987年、物理学と数学を学ぶためにロンドンの大学に留学しました。初めての外国での滞在。翌年、NHKのロンドン支局が募集している日本語通訳の仕事を見つけ、学業の傍らキャリアをスタート。1991年にBBCに移り、1994年から開始された「BBCワールドサービス・テレビジョン」の日本語放送で勤務を開始、英語のニュースを日本語に通訳する「放送通訳」として活躍してきました。

「当時は大学院生だったので、夜と週末にBBCで仕事をしていました。BBCで放送された英語ニュースを日本語に通訳する『日本語部』が設置されたんです。当時はインターネットの検索エンジンも今ほど発達していませんでしたから、通訳しながら分からない単語や言い回しがあるたびに新聞や雑誌、年鑑などで日本語訳を検討して、日本語部の仲間で共有していましたね」

BBCの最前線で34年間、働いてきた清水さんは、折に触れてBBCが「世界のBBC」とされる所以を見てきたと言います。ロンドンで話を聞きました。

■“スペシャリスト”が番組を作る

――これまでに最も印象に残っている出来事は？

「東日本大震災で福島第一原発の事故が起きたときです。事故直後、BBCは日本のメディアから提供された映像を使って放送していましたが、それだけでは何が起きているのか十分に伝わらない。それで翌日にはもう『自分たちBBCで取材しよう』となったんです」

「私が科学分野を専門に学んでいたこと、日本語ができることから、『通訳ではなく現地情報の収集と取材をしてほしい』と頼まれました。放送通訳であっても専門分野があれば柔軟に変化に対応して仕事をするんだ、と私自身も気づきがありました。すぐに日本にいる専門家らに連絡をとり、放射線データなどを提供してもらって英訳したら『清水が取材したこのデータを基にニュースを構成していこう』となりました」

「その後も福島第一原発に関する特集には何度も関わりました。制作チームには必ず修士号・博士号を持つスペシャリストが参加しました。専門分野に特化した人が番組を作るのは当たり前で、専門性の高さが番組内容の深さにつながっていました。私自身も原発関連の特集を担当するたびに新しい発見がありますし、常に最新の情報と分析を届ける番組ができました」

■変わり続けるメディアの“あり方”めぐり試行錯誤

清水さんは日々、同僚たちが変化の激しいメディア環境に挑み、試行錯誤を繰り返す姿を見てきました。

――ニュースを見る媒体は日々、変わりつつありますね。

「BBCは2007年には『BBC iPlayer（アイプレイヤー）』というオンデマンド配信サービスを始めました。テレビだけで映像ニュースが見られていた時代から、インターネットを通じて携帯など多くの媒体で見られる未来を見越してのことで、当時は画期的でした。ただ最近は、若い世代がBBC iPlayer自体を知らないという理由もあって、『独自プラットフォームではなく、YouTubeなど利用者の多い場に軸足を移すべきでは？』という議論も出ています。過去の成果に固執することなく、変化に挑戦していこうとしているんですよね」

――BBCはイギリスの公共放送ですが、新たなビジネスモデルの模索も続けていますね。

「2022年にイギリスで受信料制度廃止への議論が高まって以来、BBCは将来の財源モデルを模索しています。受信料の代わりに検討されている可能性の一つが『有料サブスクリプション』です。今年6月からアメリカでBBCニュースの24時間ライブ配信チャンネルが有料サブスクリプションで提供され始めましたが、これはBBCの良質なニュースを見たいと思う人がどのくらい有料サブスクリプションでも視聴するかを見極めるためです。変わりゆく環境において、資金源をどう確保していくかが試行錯誤されています」

■世界に先駆けて挑戦するからこそ『世界のBBC』

――長くBBCに勤務するなかで、メディアの未来をどう感じますか。

「最近、BBCのことを話すときに『公共放送』ではなく『公共メディア』という表現に変わりつつあり、“放送”という枠組みにとどまらず、コンテンツを作ることに特化するということを目指していると感じます」

「BBCは常に新しいことに挑戦する。世界に先駆けてやるから『世界のBBC』なんだという意識があります。もちろん失敗も多いですが、その失敗を分析してまとめた報告書を誰もがみられるように公開します。目的を達成しても、環境の変化を察知して試行錯誤する…この柔軟さこそが『世界のBBC』の強みだと感じています」

◇◇◇

変化のスピードが増す今、清水さんが見てきたBBCの挑戦は、世界に向けたメディアの未来図を形作っていると強く感じました。そして、その挑戦を支える資金や人材の確保こそが、未来を切り拓く鍵になるのだと思いました。