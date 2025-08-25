Netflix史上屈指の社会現象だ。8月22日～24日の北米映画週末ランキングは、Netflixで熱狂的人気を呼んでいるアニメーション映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の“歌唱OK”のシングアロング上映がNo.1に輝いた。

本作は、K-POPガールズグループ「ハントレックス（Huntr/x）」のルミ、ミラ、ズーイが、本当は悪魔ハンターであるという正体を隠しながら、ボーイズグループ「サジャボーイズ（Saja Boys）」に化けた悪魔と対決するストーリー。6月にNetflixで配信がスタートした当時も北米の一部劇場で公開されていたが、当時はほとんど話題にならなかった。

もっとも配信開始後、本作はSNSを火種として爆発的な人気を獲得。Netflixのアニメ映画ランキングでNo.1を獲得したほか、まもなく『レッド・ノーティス』（2021年）を抜いて英語映画の歴代視聴記録を更新する見込みだ。Rotten Tomatoesでは批評家スコア97%・観客スコア91%と評価もすこぶる高い。

全編を彩るK-POPも大きな魅力だ。ハントレックスが歌う「Golden」は、ビルボードのメインシングルチャート「HOT100」でNo.1を獲得し、K-POPの女性アーティストとして史上初の快挙を達成。サジャボーイズの「Your Idol」と「Soda Pop」を含む3曲は、リリースから約2カ月が経過した今でもチャートのトップ10にランクインしている。

すなわち『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』は、映像配信、音楽チャート、劇場興行をぶち抜く快進撃の真っ最中なのだ。

Netflixはいつも通り興行収入のデータを公式に発表していないが、報道によると、本作は23日（土曜）・24日（日曜）の2日間だけで1800万～2000万ドルを記録。人気ホラー映画『Weapons（原題）』を抑えてNo.1の座に輝いた。北米1700館で上映され、各地で完売が続出したという。

この現象が証明したのは、やはり一定の層にとって映画館がイベントの場であることだ。たとえ自宅で何度観ていても、ファンは劇場へ足を運ぶ。シングアロング上映という「劇場ならではの体験」を用意したことも大きかった。これまでNetflixは自社作品の拡大公開に消極的で、賞レースの条件を満たすことだけを目的とすることも少なくなかったが、今回は絶対に成功する確信があったのだろう。そして、その確信はみごと現実となった。

2025年のサマーシーズンは話題作が並んだが、事前の予想ほど興行収入は伸びていなかった。この週末は夏の終わりとあって話題作も公開されなかったため、北米市場全体の週末興収は夏季最低の7800万ドル程度となっている。しかし、Netflixが本作を上映していなければ6,000万ドルを下回っていた可能性さえあるのだ。

映画館にとっては大きな恩恵となったが、唯一の例外は「自宅で観られる映画は上映しない」という方針を貫いている北米最大の映画館チェーン・AMC Theatresだった。もしもAMCが上映に踏み切っており、上映日数がもう少し多ければ、週末興収の累計額はさらに増えていたことだろう。

ローカルな想像力とクリエイティブが想像をしのぐ熱狂を呼び起こした本作は、『スパイダーマン：スパイダーバース』シリーズのソニー・ピクチャーズ・アニメーションが製作を担当。監督・脚本は、本作が監督デビューとなったマギー・カンと『ウィッシュ・ドラゴン』（2021年）のクリス・アッペルハンスが務めた。

Netflixはすでに続編映画やスピンオフの企画に積極的だという。なお、北米で上映されたシングアロング版は『LET’S SING KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』として8月25日よりNetflixで配信開始されている。

週末ランキングで注目したいのは、第2位『Weapons』と第3位『シャッフル・フライデー』が、ともに公開3週目ながら前週比マイナス35～36%という堅実な興行を続けていることだ。強力に市場を牽引するほど大作こそいないが、どちらも粘り強く存在感を示している。

トップ10に入った唯一の新作映画は、イーサン・コーエン監督のダークコメディ『Honey Don’t!（原題）』だ。『サブスタンス』（2024年）のマーガレット・クアリー主演、クリス・エヴァンスやオーブリー・プラザらが共演した本作は、町の私立探偵が謎の連続殺人に挑む物語。北米1317館で、週末興収は295万ドルという控えめなスタートとなった。Rotten Tomatoesでは批評家44%・観客42%。日本公開は未定。

そのほかトップ10圏外には、リズ・アーメッド＆リリー・ジェームズ主演のスリラー映画『Relay（原題）』が第11位に初登場。『最後の追跡』（2016年）のデヴィッド・マッケンジー監督が企業の内部告発を描いた物語だが、週末興収は190万ドルと渋い。Rotten Tomatoesでは批評家77%・観客92%と評価は高めだ。同じく日本公開は未定。

第14位には、名匠ロン・ハワード監督が手がけた豪華キャストのサバイバル映画『Eden（原題）』も初登場した。ジュード・ロウ、ヴァネッサ・カービー、アナ・デ・アルマス、シドニー・スウィーニー、ダニエル・ブリュールというべき驚くべき顔ぶれだが、北米664館で週末興収104万ドルと劇場公開は小規模だ。

製作費は3500万ドルなので、北米劇場興行だけでコストを回収する戦略でないことは明らかだ。すでに日本を含む海外市場に配給権が販売されている（すなわち日本公開の予定はあるらしい）ほか、多くの市場ではPrime Videoで配信が決まっており、さらに北米での配信計画もあるという。

【北米映画興行ランキング（8月22日～8月24日）】1.『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』（初登場）1800～2000万ドル／1700館／累計1800～2000万ドル／1週／Netflix

2.『Weapons（原題）』（↓前週1位）1560万ドル（-36.2%）／3631館（+181館）／累計1億1588万ドル／3週／ワーナー

3.『シャッフル・フライデー』（↓前週2位）920万ドル（-35.6%）／3675館（-300館）／累計7054万ドル／3週／ディズニー

4.『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』（→前週4位）590万ドル（-34.7%）／3190館（-165館）／累計2億5725万ドル／5週／ディズニー

5.『The Bad Guys 2（原題）』（→前週5位）510万ドル（-32.2%）／3288館（-92館）／累計6617万ドル／4週／ユニバーサル

6.『Mr.ノーバディ2』（↓前週3位）370万ドル（-60%）／3282館（+22館）／累計1654万ドル／2週／ユニバーサル

7.『スーパーマン』（↓前週6位）343万ドル（-34.7%）／2388館（-317館）／累計3億4697万ドル／7週／ワーナー

8.『The Naked Gun（原題）』（↓前週7位）295万ドル（-40%）／2776館（-251館）／累計4756万ドル／4週／パラマウント

9.『Honey Don’t!（原題）』（初登場）295万ドル／1317館／累計295万ドル／1週／Focus Features

10.『ジュラシック・ワールド／復活の大地』（↓前週8位）210万ドル（-29.1%）／2100館（-170館）／累計3億3557万ドル／8週／ユニバーサル

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2025年8月25日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

（文＝稲垣貴俊）