星のや軽井沢オリジナルの日本酒「雁と月と」

「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録され、世界的に注目を集める日本酒。「星のや軽井沢」からも近い長野県佐久地域は、古くから良質な米の産地として知られています。市内には11もの造り酒屋が軒を連ねており、小諸市、佐久穂町の2蔵を加えた13蔵で「SAKU13」プロジェクトを展開するなど、地域全体で酒造りを盛り上げる気風も根付いているのだとか。

なかでも、江戸・元禄時代から300年以上の歴史を誇る「橘倉（きつくら）酒造」は、佐久の酒造りの伝統を今に伝える代表的な存在。「星のや軽井沢」では、その橘倉酒造と共同で醸造し、オリジナルの日本酒「雁と月と」を作っています。

「雁と月と」は、地の素材にこだわり抜いて造られた純米吟醸酒です。55％まで丁寧に磨いた地元の酒米「ひとごこち」と八ヶ岳山系の清冽な地下水と合わせて作っています。美しい風土に培われた米と水で造る日本酒は、まろやかで香り高い味わいが特徴なんですよ。



2025年9月1日（月）〜11月30日（日）の期間限定で登場する「信州吟醸パフェ」は、オリジナルの日本酒「雁と月と」を軸に、栗やシャインマスカット、クイーンルージュなど秋の味覚をぜいたくに盛り込んだ1日1組限定の特別なパフェ。

「雁と月と」の魅力を最大限に引き出すため、日本酒ゼリー、吟醸アイス、酒粕カステラなどさまざまな甘味で日本酒の多彩な表情を表現。クルミと酒粕のソースで味の変化も楽しめます。パフェ上部のチュイルは、秋の集落をイメージした華やかな飾り付けで、目でも楽しめる逸品です。



紅葉に染まる棚田ラウンジでくつろぎのひとときを

秋の棚田ラウンジ

「星のや軽井沢」に滞在したら、ぜひ足を運んでほしいのが棚田ラウンジ。モミジをはじめ、ホウノキやサクラ、コナラなど、多種多様な樹木が育つ棚田を眺められ、紅葉のシーズンには一面、赤や黄色に色づいた絶景が目の前に広がります。そんな棚田ラウンジに1日1組限定の特別席が設けられ、「信州吟醸パフェ」を味わうことができます。

棚田ラウンジに設えられた特等席

落葉の絨毯が広がる特等席には、パフェの味わいを引き立てるペアリングも用意。今回選ばれた「Beau Michelle BLISS」は佐久地域の日本酒で、熟したリンゴのような香りと蜂蜜のような甘みが特徴。美しい景色を眺めながら、おいしいパフェと日本酒を堪能してくださいね。日本酒が苦手な人にはノンアルコールカクテルの用意もあるので、遠慮せずスタッフにお願いしてみてください。

秋の「星のや軽井沢」

秋を舌でも目でも楽しめる、星のや軽井沢の「信州吟醸パフェ」をご紹介しました。星のや軽井沢では、紅葉散策や入浴、ストレッチや鍼灸ボディケアなどで、心身を調える医師監修のウェルネスプログラム「軽井沢 秋の健幸滞在」も同時期に開催予定。猛暑の疲れを癒やすのにもおすすめなプラン。併せてチェックしてみてくださいね！



■星のや軽井沢「信州吟醸パフェ」

期間：2025年9月1日（月）〜11月30日（日）

住所：⻑野県軽井沢町星野

TEL：050-3134-8091（星のや総合予約）

時間：14〜15時

料金：5500円（パフェ、ペアリングを含む。税・サービス料込。宿泊は別途、1泊1室17万円〜）

アクセス：JR軽井沢駅より車で約15分（送迎バスあり<無料>）または、碓氷軽井沢ICより車で約40分

対象：宿泊者限定

予約：宿泊日の5日前までに公式サイトから予約

定員：1日1組限定（2名まで）



