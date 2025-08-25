花江夏樹が実況を担当！ 二宮和也主演『８番出口』ゲーム実況風WEB限定スポット解禁
二宮和也が主演する映画『８番出口』より、声優・花江夏樹が実況を務めるハラハラ・ドキドキのWEB限定スポットが到着した。
【動画】花江夏樹が地下通路を無限ループ？ ゲーム実況風WEB限定スポット
本作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたったひとりで制作し、累計販売本数190万超の世界的大ヒットを記録したゲームを実写映画化。監督・脚本を『百花』（2022）で第70回サン・セバスティアン国際映画祭最優秀監督賞を受賞した川村元気が務める。
このたび、声優・花江夏樹が、映画『８番出口』WEB限定スポットの実況を担当することが決定。チャンネル登録者数215万人を誇る自身のYouTubeチャンネルで発信する趣味のゲーム実況動画が好評を博している花江。過去にゲーム『８番出口』の実況動画を配信した縁から、今回のスペシャルコラボレーションが実現した。
いままでの予告映像とは打って変わって、画面に映し出される“異変”を見つけながら、「なんか変！」「うしろうしろ!!」、さらに「もはや無限ループ！」など本編映像にリアクションする花江のゲーム実況風動画に。
今回、スポットの実況を担当することについて、花江は「一見シンプルでありながら、進むたびに異変を見つける楽しさと怖さのバランスが素晴らしくのめり込んでプレイしてしまいました。今回ナレーションのお話をいただいた時も非常にワクワクしました。実況風とのことでプレイ当初の感覚をもちながらも映画でしか味わえない魅力を伝えられたのではないかと思います！ 本編映像を拝見して、改めてこの作品の持つ可能性と広がりを感じました！」と喜びのコメントを寄せた。
このスポット映像は、YouTube、公式SNSで本日から配信される。
映画『８番出口』は、8月29日全国公開。
【動画】花江夏樹が地下通路を無限ループ？ ゲーム実況風WEB限定スポット
本作は、2023年にインディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATEがたったひとりで制作し、累計販売本数190万超の世界的大ヒットを記録したゲームを実写映画化。監督・脚本を『百花』（2022）で第70回サン・セバスティアン国際映画祭最優秀監督賞を受賞した川村元気が務める。
いままでの予告映像とは打って変わって、画面に映し出される“異変”を見つけながら、「なんか変！」「うしろうしろ!!」、さらに「もはや無限ループ！」など本編映像にリアクションする花江のゲーム実況風動画に。
今回、スポットの実況を担当することについて、花江は「一見シンプルでありながら、進むたびに異変を見つける楽しさと怖さのバランスが素晴らしくのめり込んでプレイしてしまいました。今回ナレーションのお話をいただいた時も非常にワクワクしました。実況風とのことでプレイ当初の感覚をもちながらも映画でしか味わえない魅力を伝えられたのではないかと思います！ 本編映像を拝見して、改めてこの作品の持つ可能性と広がりを感じました！」と喜びのコメントを寄せた。
このスポット映像は、YouTube、公式SNSで本日から配信される。
映画『８番出口』は、8月29日全国公開。