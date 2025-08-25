¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡ÛÂæÉ÷13¹æ¤Ï¸½ºßºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®50¥áー¥È¥ë¡¡º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤ò¾Ü¤·¤¯¡Ú²èÁü¡Û¡¡µ¤¾ÝÄ£È¯É½
25Æü15»þ¤Î¼Â¶·
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
Âç¤¤µ -
¶¯¤µ ¶¯¤¤
Â¸ºßÃÏ°è ¥È¥ó¥¥óÏÑ
Ãæ¿´°ÌÃÖ ËÌ°Þ18ÅÙ30Ê¬ (18.5ÅÙ)
Åì·Ð106ÅÙ10Ê¬ (106.2ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ 20 km/h (10 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 970 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 35 m/s (70 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 50 m/s (100 kt)
25m/s°Ê¾å¤ÎË½É÷°è ÅìÂ¦ 95 km (50 NM)
À¾Â¦ 55 km (30 NM)
15m/s°Ê¾å¤Î¶¯É÷°è ÅìÂ¦ 330 km (180 NM)
À¾Â¦ 220 km (120 NM)
26Æü03»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ ÂæÉ÷
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥Ù¥È¥Ê¥à
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ19ÅÙ00Ê¬ (19.0ÅÙ)
Åì·Ð104ÅÙ35Ê¬ (104.6ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 15 km/h (8 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 992 hPa
Ãæ¿´ÉÕ¶á¤ÎºÇÂçÉ÷Â® 23 m/s (45 kt)
ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â® 35 m/s (65 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 65 km (35 NM)
26Æü15»þ¤ÎÍ½Êó
¼ïÊÌ Ç®ÂÓÄãµ¤°µ
¶¯¤µ -
Â¸ºßÃÏ°è ¥é¥ª¥¹
Í½Êó±ß¤ÎÃæ¿´ ËÌ°Þ19ÅÙ55Ê¬ (19.9ÅÙ)
Åì·Ð102ÅÙ30Ê¬ (102.5ÅÙ)
¿Ê¹ÔÊý¸þ¡¢Â®¤µ À¾ËÌÀ¾ 20 km/h (11 kt)
Ãæ¿´µ¤°µ 1000 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â 95 km (50 NM)