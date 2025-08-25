ºî¶È°÷2¿Í¤¬¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÇÎ®¤µ¤ì»àË´¡¡¹©»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤É½ñÎàÁ÷¸¡¡¡Ï«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿µ¿¤¤¡¡¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô
2024Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¡¦ÁêÌÏ¸¶»Ô¤Çºî¶È°÷2¿Í¤¬¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ë¤ÎÃæ¤ÇÎ®¤µ¤ì»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¹©»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2024Ç¯9·î¡¢ÁêÌÏ¸¶»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥Û¡¼¥ëÆâ¤Çºî¶È¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀºî¶È°÷2¿Í¡Ê30Âå¡¦40Âå¡Ë¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Ìó6kmÎ¥¤ì¤¿ÁêÌÏÀî¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê»àË´¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤Ï¡¢ºî¶ÈÃæ¤Ë¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢·ÙÊó¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Ï¢Ííµ¡´ï¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹©»ö¤òÈ¯Ãí¤·¤¿²ñ¼Ò¤È¸½¾ìÀÕÇ¤¼Ô¤òÏ«Æ¯°ÂÁ´±ÒÀ¸Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç²£ÉÍÃÏ¸¡¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£