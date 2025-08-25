¡ÚÁ´Æü¡ÛÌîÂ¼Ä¾Ìð¤¬3Ç¯¤Ö¤ê2²óÀï¿Ê½Ð¡ÖÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×
¡¡Á´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ï24Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤ÇÂè12²ó²¦Æ»¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¡¦1²óÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡1²óÀï¤ÏÌîÂ¼Ä¾Ìð¤¬ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤òÇË¤ê¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤Î2²óÀï¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£10Ê¬¤¹¤®¡¢ÀÄÌø¤¬ÀãÊø¼°Ç¾Å·ºÕ¤¡¢¥é¥ê¥¢¥Ã¥È¡£¸¶Çú¸Ç¤á¤â¥«¥¦¥ó¥È2¡£15Ê¬¤¹¤®¤Ë¤ÏÌîÂ¼¤¬º¸±¦¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼Ï¢ÂÇ¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥×¥ì¥¹¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¡£2È¯ÌÜ¤â·è¤Þ¤ë¤¬ÀÄÌø¤Ï¥«¥¦¥ó¥È2¤ÇÊÖ¤¹¡£16Ê¬26ÉÃ¡¢¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡ÊÊÑ·Á¥¨¥á¥é¥ë¥É¡¦¥Õ¥í¥¦¥¸¥ç¥ó¡Ë¤«¤é¤ÎÊÒ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤Ï¡ÖÁ´ÆüËÜ¤Î½êÂ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀÄÌøÍ¥ÇÏ¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¹¤è¡£ÀÄÌø¤Ë¾¡¤Æ¤Æ¼¡¤Ë¾¡¤Ã¤ÆÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈµÜ¸¶·òÅÍ¤È¤Î2²óÀï¤Ø°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡9Âç²ñÏ¢Â³¤Î1²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÌø¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î´üÂÔ¤Ë¤Þ¤¿±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥À¥á¿Í´Ö¤À¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥À¥á¿Í´Ö¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£