お盆のANA・JAL国内線搭乗率は平均90％ほど！ 東京から沖縄へ家族4人で12万円かかったけど、この時期なら普通？

「お盆期間、ANA国内線の平均搭乗率は90.6％」実績から見る混雑の実態とは？

ANAの報告によると、2025年度のお盆期間（8月8日～17日）、国内線の平均搭乗率は90.6％でした。方面別では関西方面が最も高く、93.3％を記録しました。旅客数は前年の107.4％、提供座席数も104.6％となり、需要・供給ともに高い水準です。

搭乗率90％超は、座席に余裕がほとんどない混雑を意味します。特にピークは、8月9日の「下り（帰省・出発便）」と8月17日の「上り（帰宅便）」に集中しました。お盆特有の「移動の集中」が数値に表れ、混雑度合いを数字で実感できる結果といえます。



JALの搭乗率は89.5％で前年上回るも、ANAとの差は？ 搭乗率の比較から読み解く

JALグループの報告によると、国内線搭乗率は89.5％で、前年より1.1ポイント上昇しました。総旅客数も前年比105.9％と回復基調にあり、ピークはANA同様に8月9日（下り）と8月17日（上り）でした。

一方、一部メディアの取材によれば、ANAがセールで予約数を増やしたのに対し、JALは価格を下げない戦略をとったため、予約数と搭乗率に差が出たと分析されています。搭乗率の差はわずかですが、「戦略の違い」が数字に反映されている点は興味深いところです。



「家族4人で12万円」は妥当？ 東京－沖縄間、お盆時期の航空料金相場を探る

沖縄旅行の東京発往復航空券は、オフシーズンなら1人あたり2万円程度が相場です。お盆などのピーク期には約5万～7万円となり、家族4人では20万～28万円ほどかかるケースもあるようです。

ただし、これは大手航空会社を利用した場合の目安です。格安航空会社（LCC）なら、ピーク期でも1人あたり3万円前後で利用できることがあり、さらに早期予約や割引を活用すれば費用を抑えられます。

つまり、LCCを利用し、タイミングや条件が合えば、お盆の時期でも家族4人で東京－沖縄間の航空券を「12万円程度」で手配することは十分に現実的といえます。



まとめ

2025年のお盆期間は、ANA・JALともに搭乗率が90％前後と高水準で推移し、混雑のピークは8月9日と8月17日に集中しました。東京－沖縄間の航空券相場も、繁忙期には1人あたり5万～7万円程度と高くなる傾向にあるものの、LCCや早期予約などを活用すれば家族4人で12万円前後に収めることも十分可能でしょう。

お盆の移動は混雑や価格高騰は避けられませんが、上手な選択と準備で家計への影響を最小限にできる点は覚えておきたいポイントです。



出典

全日本空輸株式会社 2025年度 お盆期間 ご利用実績

日本航空株式会社 2025年度お盆期間 ご利用実績

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー