¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É1Æü¸Â¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ Ž¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÄí¤ËÄÉ¤ï¤ì¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡ÄŽ£ Êì¿Æ¤Î¡È¥×¥êÄ¢¡É¤ò¸«¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÎáÏÂÀ¤Âå¤â
¤¤Î¤¦Ì¾¸Å²°¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡¢¸µ¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤Î³§¤µ¤ó¡£ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É1Æü¸Â¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ Ž¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÄí¤ËÄÉ¤ï¤ì¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡ÄŽ£ Êì¿Æ¤Î¡È¥×¥êÄ¢¡É¤ò¸«¤Æ¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÎáÏÂÀ¤Âå¤â
¡Ö¥Ñ¥é¥Ñ¥é¡×¤òÍÙ¤ë¤½¤ÎÆ°¤¤Ï¤µ¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¿À®¤Î¡È¤¢¤ÎÆü¡É¤ò¼è¤êÌá¤¹¤«¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à³§¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö£²¿Í¤È¤â¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£ »Ò¤É¤â¤âÆ±µéÀ¸¡×
¡ÖÃæ³Ø1Ç¯À¸¤È¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¥Þ¥Þ¡×
Ãæ¶è±É¤Î¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ³«¡£ Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Öµ²±¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Í·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö²¿ÆüÌÜ¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬ °ìÈÖÀ¹¤ì¤ë¤«¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ê¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½éÆü¤Ï¥µ¥é¥µ¥é²á¤®¤ÆÀ¹¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÄí¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤À¤±¤É¡Ä¡×
¼çºÅ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°»Ôºß½»¤ÎÃæµï¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼çºÅ¼Ô Ãæµï¤ß¤Î¤ê¤µ¤ó 41ºÐ¡Ë
¡Öº£40Âå¤Ç¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤ä²ÈÄí¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤ÊÀ¤Âå¤À¤±¤É¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Æü¤À¤±¤¢¤ÎÆü¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤¿¡×
Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï1¿Í¡£
¡ÊÃæµï¤µ¤ó¤ÎÌ¼ ¤ß¤³¤Á¤ã¤ó ¾®³Ø4Ç¯À¸¡Ë
Q.¤¤ç¤¦¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤Î»Ñ¤É¤¦¡©
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡ÊÃæµï¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤³¤ó¤Ê³Ê¹¥¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
20Ç¯Á°¡¢CBC¤¬¡ÖÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡×¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤¤Î±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î»Ñ¤â¡£
1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¡¢Æü¾Æ¤±¤·¤¿È©¤Ë¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥á¥¤¥¯¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢À¹¤êÀ¹¤ê¤ÎÃãÈ±¤Î¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤¿¤Á¤Ï°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿Ãæ°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ä
¡ÊÃæµï¤µ¤ó¡Ë
¡Ö²û¤«¤·¤¤¡£Ëè½µ¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é²ñ¤¨¤ëÃç´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿»þÂå¡×
¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡ÉÊ¸²½¤¬¡¢¤¤¤ÞSNS¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤âºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¡×
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡¢TikTok¤È¤«¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ²û¤«¤·¤¤¡×
¡Ö¤¢¤ì¸«¤Æ·ì¤¬Áû¤°¤è¤Ê¡¢¥Þ¥Þ¤âÍÙ¤ì¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¡×
¤¤Î¤¦¤Î°ìÆü¸Â¤ê¤ÎÆ±Áë²ñ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê»²²Ã¼Ô¤â¡Ä
¡Ê»²²Ã¼Ô¡Ë
Q.²¿ºÐ¡©
¡Ö18ºÐ¤Ç¤¹¡×
Q.¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ë¡É¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡£¡Ê¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¡Ë¥×¥ê¥¯¥éÄ¢¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ ¤¹¤´¤¯¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡£ÀäÂÐ¥®¥ã¥ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¡×
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¼«Âð¤ÇÊì¿Æ¤È°ì½ï¤Ë¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é¤¸¤ï¤¸¤ïÃíÌÜÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÈÊ¿À®¥®¥ã¥ëÊ¸²½¡É¡£ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿³§¤µ¤ó¤Ï¡©
¡Ê¼çºÅ¼Ô¡¦Ãæµï¤µ¤ó¡Ë
¡ÖSNS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì©ÅÙ¤¬Ç»¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¡£¤³¤Î¾ì¤ËÍè¤Æ²ñ¤¦¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Ìë¤¬ÌÀ¤±¤ë¤ÈÃæµï¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤¿¡¢À°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£