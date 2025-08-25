¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï25Æü¡¢U18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²­Æì¸©¹â¹»ÁªÈ´¤ÎÁª¼ê20¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÂè32²óWBSC¡¡U18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¡¢9·î2Æü¤Ë²­Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£

¡¡²­Æì¸©ÁªÈ´¤Ë¤Ïº£²ÆÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿²­Æì¾°³Ø¤«¤é¿·³ÀÍ­¸¾¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¤é5¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£

¡¡°Ê²¼¤Ï²­Æì¸©ÁªÈ´¤ÎÁª¼ê20¿Í¡£

¡¡¡ãÅê¼ê¡ä

¡¡µ×¹âñ¥¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¿·³À¸µ´ð¡Êµ¹ÌîºÂ¡á3Ç¯¡Ë

¡¡Ê¡ËÜÎ°°Í¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¿·³ÀÍ­¸¾¡Ê²­Æì¾°³Ø¡á2Ç¯¡Ë

¡¡Â¼µÈµå¼¡¡ÊÈþÍè¹©Áí¡á3Ç¯¡Ë

¡¡Èæ²ÅÀ¡µ×¡Ê¶½Æî¡á3Ç¯¡Ë

¡¡Âç¾ëñ¥ÅÍ¡Êµ¹ÌîºÂ¡á3Ç¯¡Ë

¡¡ÎëÌÚÂ¢¿Í¡Ê²­Æì¿å»º¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¡ãÊá¼ê¡ä

¡¡µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê²­Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë

¡¡»³¾ë´´Âç¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¡ãÆâÌî¼ê¡ä

¡¡¶â¾ëÂóÆÆ¡Ê»åËþ¡á3Ç¯¡Ë

¡¡Èæ²ÅÂçÅÐ¡Ê²­Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë

¡¡°ÂÃ«²°½Õ¶õ¡Ê²­Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¿¿´î»ÖÂóÅÍ¡Ê²­Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¿·³À¿ðµ©¡Ê²­Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¥¤¡¼¥Þ¥óÎ°³¤¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë

¡¡»³Ì¾ÍÛºÌ¡Ê¶½Æî¡á3Ç¯¡Ë

¡¡¡ã³°Ìî¼ê¡ä

¡¡º½ÀîÀ¿¸ã¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë

¡¡ÅìÀ®¡Êµ¹ÌîºÂ¡á3Ç¯¡Ë

¡¡Éèµ×Î¤¼ù¡Ê²­Æì¹©¡á3Ç¯¡Ë