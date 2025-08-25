¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û²Æì¾°³ØVÀï»ÎVS¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤¬¼Â¸½¡¡9¡¦2ÁÔ¹Ô»î¹ç¤Î²ÆìÁªÈ´È¯É½¡¢µ¹ÌîºÂ¤éÁª½Ð
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï25Æü¡¢U18¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤È¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë²Æì¸©¹â¹»ÁªÈ´¤ÎÁª¼ê20¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖÂè32²óWBSC¡¡U18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡×¤ÎÁÔ¹Ô»î¹ç¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤Ç¡¢9·î2Æü¤Ë²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡²Æì¸©ÁªÈ´¤Ë¤Ïº£²ÆÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿²Æì¾°³Ø¤«¤é¿·³ÀÍ¸¾¡Ê2Ç¯¡Ë¡¢µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¤é5¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¤Ï²Æì¸©ÁªÈ´¤ÎÁª¼ê20¿Í¡£
¡¡¡ãÅê¼ê¡ä
¡¡µ×¹âñ¥¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¿·³À¸µ´ð¡Êµ¹ÌîºÂ¡á3Ç¯¡Ë
¡¡Ê¡ËÜÎ°°Í¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¿·³ÀÍ¸¾¡Ê²Æì¾°³Ø¡á2Ç¯¡Ë
¡¡Â¼µÈµå¼¡¡ÊÈþÍè¹©Áí¡á3Ç¯¡Ë
¡¡Èæ²ÅÀ¡µ×¡Ê¶½Æî¡á3Ç¯¡Ë
¡¡Âç¾ëñ¥ÅÍ¡Êµ¹ÌîºÂ¡á3Ç¯¡Ë
¡¡ÎëÌÚÂ¢¿Í¡Ê²Æì¿å»º¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¡ãÊá¼ê¡ä
¡¡µ¹ÌîºÂ·ÃÌ´¡Ê²Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë
¡¡»³¾ë´´Âç¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¡ãÆâÌî¼ê¡ä
¡¡¶â¾ëÂóÆÆ¡Ê»åËþ¡á3Ç¯¡Ë
¡¡Èæ²ÅÂçÅÐ¡Ê²Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë
¡¡°ÂÃ«²°½Õ¶õ¡Ê²Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¿¿´î»ÖÂóÅÍ¡Ê²Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¿·³À¿ðµ©¡Ê²Æì¾°³Ø¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¥¤¡¼¥Þ¥óÎ°³¤¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë
¡¡»³Ì¾ÍÛºÌ¡Ê¶½Æî¡á3Ç¯¡Ë
¡¡¡ã³°Ìî¼ê¡ä
¡¡º½ÀîÀ¿¸ã¡Ê¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡á3Ç¯¡Ë
¡¡ÅìÀ®¡Êµ¹ÌîºÂ¡á3Ç¯¡Ë
¡¡Éèµ×Î¤¼ù¡Ê²Æì¹©¡á3Ç¯¡Ë