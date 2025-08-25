◆札幌六大学野球秋季リー グ戦第１節第１日 北海学園大４―３札幌国際大（２５日、札幌モエレ沼公園野球場）

６月の全日本大学選手権で４６年ぶりの８強入りを果たし、リーグ戦春秋連覇狙う北海学園大が４―３で札幌国際大を下し、白星発進した。プロ注目の最速１５３キロ右腕・高谷舟（４年＝札幌日大）が９回２死一塁から登板し、リードを守り抜いた。

想定外の出番にも北海学園大・高谷は、落ち着いて右腕を振った。先発の最速１４７キロ左腕・木村駿太（４年＝札幌国際情報）が完投目前の９回に１点差に追い上げられ、さらに２死一塁となったところでマウンドへ。「（木村が）１人で投げると思っていたので、正直投げないと思っていた。廊下で気持ちを作って投げました」。初球にいきなり１５０キロの直球を投じると、３球目で二ゴロに打ち取りゲームセット。相手に傾きかけた流れを止めた。

８月１５日に行われた日本ハム２軍とのプロアマ交流戦では、２回１安打無失点。上川畑、今川といった１軍経験豊富な選手とも対戦し、内野安打１本のみに抑えた。プロ入りを目指す右腕にとっては自信を得る登板となり、「通用すると感じた」とうなずく。

進路は、現時点でプロ一本に絞っている。全国トップレベルの企業チームからも誘いを受けていたが、全日本大学選手権後に断りの連絡を入れた。この日もＮＰＢ９球団のスカウトが視察しており、「野球をやる以上、小さい頃からプロを目指してきた。中途半端な気持ちより、覚悟を決めてやらないといけない」と気持ちを引き締め、アピールを続けていく。