¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï25Æü¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ëÁ°¼óÁê¤Î¥ê¡¼¡¦¥·¥§¥ó¥í¥ó¾åµéÁê¤È´±Å¡¤Ç²ñÃÌ¤·¡Ö´ðËÜÅª¤Ê²ÁÃÍ¤ä¸¶Â§¤ò¶¦Í¤¹¤ëÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯¸Ç¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥ê¡¼»á¤ÏÍèÇ¯¤Î³°¸ò´Ø·¸¼ùÎ©60¼þÇ¯¤Ë¿¨¤ì¡ÖÂç¤¤ÊÈôÌö¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ò½Å¤Í¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼»á¤Ï24Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Ç¡¼¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡ÖËüÇî¤¬À®¸ùÎ¢¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¡¼»á¤Ïº£Ç¯4·î¤Ë°°ÆüÂç¼ú¾Ï¤ò¼õ¾Ï¤·¤¿¡£¼óÁê¤Ï¡¢²ñÃÌ¸å¤Î·®¾ÏÅÁÃ£¼°¤Ç¡ÖÎ¾¹ñ´Ø·¸¤Î°ÂÄê¤Ë¸²Ãø¤Ê¸ùÀÓ¤òµó¤²¤¿¡£º£¸å¤âÆüËÜ¤ÎÎÉ¤Í§¿Í¤È¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Ï¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£