¡Ú¿·ÂÎÁà¡ÛÎò»ËÅª²÷µó ¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó À¤³¦Áª¼ê¸¢ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ ¡Ö²Æì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÉñ¤¦
¡þ¿·ÂÎÁà À¤³¦Áª¼ê¸¢(24Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í)
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¿·ÂÎÁà¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¥ê¥Ü¥ó¤È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥×¤Î2¼ïÌÜ¤Î¹ç·×¤ÇÁè¤¦ÃÄÂÎÁí¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤¬¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÎò»ËÅª²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
1¼ïÌÜÌÜ¤Î¥ê¥Ü¥ó¤Ç¤Ï¡¢6·î¤ÎÀÐ³ÀÅç¹ç½É¤Ç³Ø¤ó¤À¤È¤¤¤¦ÅÁÅýÉñÍÙ¤ò¤¤¤«¤·¤¿¡Ö²Æì¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÅç±´¡×¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤»¤¿±éµ»¤òÈäÏª¤·¡¢·Ý½ÑÅÀ¤ÇÁ´¥Á¡¼¥àºÇ¹âÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·3°Ì¤Î27.200¤Ë¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤¨¡¢2¼ïÌÜÌÜ¤Î¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥×¤Ç¤Ï¡¢SF¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤ÎÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ê¥Ü¥ó¤Î¤·¤Ê¤ä¤«¤ÊÉ½¸½¤È¤Ï°ìÅ¾¡¢ÎÏ¶¯¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£1°Ì¤Î28.350¤òµÏ¿¤·¡¢¹ç·×55.550¤ÇµÕÅ¾¡£
¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÃÄÂÎÁí¹ç½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢½éÍ¥¾¡¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦À¤³¦Áª¼ê¸¢ ÆÀÅÀ
¡Ú¥ê¥Ü¥ó¡Û
1°Ì ¥Ö¥ë¥¬¥ê¥¢ 27.750
2°Ì ¥Ö¥é¥¸¥ë 27.400
3°Ì ÆüËÜ 27.200
¡Ú¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Õ¡¼¥×¡Û
1°Ì ÆüËÜ 28.350
2°Ì ¥¹¥Ú¥¤¥ó 28.250
3°Ì ¥Ö¥é¥¸¥ë 27.850
¶â ÆüËÜ 55.550
¶ä ¥Ö¥é¥¸¥ë 55.250
Æ¼ ¥¹¥Ú¥¤¥ó 54.750