·úÃÛ¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò¡Äµå¾ì¤ÇPR¡¡¹â¹»À¸¤¬ºî¤Ã¤¿¥Ù¥ó¥Á¤ä°Ø»Ò¤òÅ¸¼¨¡¡¹â¾¾»Ô
¡ÖSETO CRAFT ¹â¹»À¸¥Æ¥¯¥Î¥¢ー¥ÈÅ¸¡×¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¡¹â¾¾»ÔÀ¸ÅçÄ®¡¡24Æü
¡¡¹â¹»À¸¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤òPR¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬24Æü¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¥ì¥¯¥¶¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤Î·úÃÛ¶È³¦¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹â¾¾»Ô¤Î¹çÅÄ¹©Ì³Å¹¤¬¹áÀî¥ª¥êー¥Ö¥¬¥¤¥Êー¥º¤Î¶¨ÎÏ¤Ç³«¤¤¤¿¡ÖSETO CRAFT¹â¹»À¸¥Æ¥¯¥Î¥¢ー¥ÈÅ¸¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡·úÃÛ¤ä¹©·Ý¤Ê¤ÉÀìÌç³Ø²Ê¤¬¤¢¤ëÂ¿ÅÙÄÅ¹â¹»¡¢ºä½Ð¹©¶È¹â¹»¡¢°¦É²¸©¤Î¾¾»³À»ÎÍ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¼Ö¤äÌÚ¹©ÉÊ¡¢ÌÏ·¿¤Ê¤É¤ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥³¥ó¥³ー¥¹¤ËÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤ä°Ø»Ò¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ñ¤òºï¤ê¼è¤ë¡ÖÌÌ¼è¤ê¡×¤È¤¤¤¦ºî¶È¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÊÂ¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡Ë
¡ÖÃÏ°è¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡Ê¹çÅÄ¹©Ì³Å¹·úÃÛÉô¡¦ÃÏ²¼ÌÀ¹¨ÉôÄ¹¡Ë
¡ÖÈó¾ï¤ËÉÊ¼Á¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¬¥¤¥Êー¥º¤Î»î¹ç¤Î¹ç´Ö¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¹çÅÄ¹©Ì³Å¹¤«¤é¹â¹»À¸¤ËµÇ°ÉÊ¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£