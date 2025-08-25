¡Ú ¤¤¤Ì ¡Û ¾È±Ñ¤µ¤ó¡¡°¦¸¤¥Æ¥ó¡¡19ºÐ10¥ö·î¡¡¡Ö¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢²ÈÂ²¤ËÍ¦µ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤Í¡ª¡×
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾È±Ñ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
°¦¸¤¥Æ¥ó¤Î¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾È±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡Ö°¦¸¤¥Æ¥ó19ºÐ10¥ö·î¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¯¥é¥Ã¥»¥ë¥Æ¥ê¥¢(¥á¥¹)¡¡¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿©Íß¤Ç¡¢¾È±Ñ¤µ¤ó¤Î°¦¸¤¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¿©´ï¤Ë´é¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ßÇ®¿´¤Ë¿©»ö¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¾È±Ñ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤é¤ì¤ë»ö¤ÏÀ¸¤¤ë»ö¡ª¡Ù¡¡¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢²ÈÂ²¤ËÍ¦µ¤¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤´ÈÓ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ½ë¤¤²Æ¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤Í¡¡¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤´ÈÓ¤Ç¿©Íß¤âÍ¯¤¯¤Í¡×¡¦¡Ö¥â¥°¥â¥°¥â¥°¥â¥°♥¡¡²Ä°¦¤¤¿©¤Ù¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤Î¤Ë¡¢²Ä°¦¤¤♥♥¡¡ºÇ¹â♥¡×¡¦¡Ö¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌ²¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë²á¤´¤½¤¦¤Í♥¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
