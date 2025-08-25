「水ダウ」「ゴッドタン」出演のトリオ芸人、1人脱退 コンビ継続も「不安しかありません」「助けてください」不安吐露
【モデルプレス＝2025/08/25】お笑いトリオ・素晴らしき人生の鈴木祐介が、22日に脱退することがわかった。所属事務所「松竹芸能」の公式HPを通じて発表された。
【写真】「水ダウ」話題芸人、1人脱退で「助けて」呼びかける
同サイトは「素晴らしき人生 鈴木祐介脱退のお知らせ」と題し「このたび、『素晴らしき人生』のメンバー鈴木祐介が、本日をもってグループを脱退することとなりました」と発表。続けて「今後、グループは ふじこ・りょうちゃんの2名で活動を継続いたします。なお、鈴木祐介につきましては、脱退後もピン芸人として弊社所属のもと活動を続けてまいります」と今後について伝えた。
最後には「これまでご支援いただきましたファンの皆様、ならびに関係者の皆様に、心より御礼申し上げます。引き続き、『素晴らしき人生』および鈴木祐介への変わらぬご声援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と結んでいる。なお、コンビとして活動することが決定したふじことりょうちゃんは同日にコンビのYouTubeチャンネルを開設。アップされた動画内で2人は「コンビでやっていくという形になりました。応援してくれていたファンの方、申し訳ございません」と頭を下げ、「コンビでやっていくの、不安しかありません」と吐露。口々に「ブレーンがいません」「ツッコミもいません」「助けてください」「助けてくれ〜！」と呼びかけた。
同トリオはTBS系「水曜日のダウンタウン」（毎週水曜よる10時〜）など人気番組に多数出演。「ゴッドタン」（テレビ東京系／毎週土曜深夜1時45分〜）で発表された、注目の若手芸人ランキング「この若手知ってんのか！？2024」では3位にランクインするなど注目が集まっていた。（modelpress編集部）
