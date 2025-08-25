「機動戦士ガンダムZZ」より「フルアーマーZZガンダム」が「MG Ver.Ka」で商品化決定！ 2026年2月発売予定【#ガンプラ45周年記念スペシャル配信】詳細は後日公開予定
【MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka】 2026年2月 発売予定 価格：12,540円
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」の情報を公開した。発売は2026年2月を予定しており、価格は12,540円。
本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムZZ」に登場するMS「フルアーマーZZガンダム」を、同社のプラモデルシリーズ「MG Ver.Ka（マスターグレード バージョンカトキ）」で商品化するもの。
今回8月25日に行なわれた配信「ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！」にて本製品が告知されたが、商品の詳細については後日公開予定となっているため、続報に期待したい。【ガンプラ45周年記念スペシャル配信 第2回！】
(C)創通・サンライズ