人気漫画「UNREAL-不条理雑貨店-」染谷俊之＆小西詠斗Ｗ主演でドラマ・舞台化決定【コメント】
【モデルプレス＝2025/08/25】人気漫画「不条理雑貨店 UNREAL」のドラマ＆舞台化が決定。染谷俊之と小西詠斗がＷ主演を務め、テレビ大阪では10月13日から全6話を放送する（テレビ大阪：10月13日スタート・毎週月曜深夜1時5分〜※初回のみ15分下押し／テレビ愛知：10月13日スタート・毎週月曜深夜1時30分〜／BSテレ東10月16日スタート・毎週木曜深夜0時30分〜）。
本作は、男2人の強い絆と宿命を描いたデイドリーム・ファンタジー。不思議な雑貨店を訪れたとき、客たちの運命は変わり始める。原作は「不条理雑貨店 UNREAL」（コミック：片山愁氏、原作：ヨダカケイ氏、隔月刊「ウィングス」連載中、新書館) で、監督はドラマ「相棒」シリーズや映画「探偵はBARにいる」など人気作を多数手がける橋本一氏が務める。
W主演を務めるのは舞台「刀剣乱舞」やドラマ＆舞台「Solliev0」に出演の染谷と、「『進撃の巨人』−the Musical−」やドラマ「タカラのびいどろ」に出演の小西。ともにテレビ大阪ドラマ初主演を果たす。本作では、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」の店主で、ミステリアスな男・ヤギオ役を染谷が、近くのカフェで働き、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉【ムネチカ】役を小西が演じる。
さらに、2026年1月に舞台「UNREAL-不条理雑貨店-」の上演が決定。番組放送後は“舞台”にて、ドラマでは描かれなかったエピソードやその先の物語を描く。ドラマに続き、W主演を務めるのは染谷と小西。「UNREAL-不条理雑貨店-」の世界観を体感することができる。情報は、公式サイトで随時更新される。（modelpress編集部）
原作を読ませていただき、「UNREAL」の世界観に一気に引き込まれ、ドラマの脚本は、原作の魅力そのままでオリジナルの要素もあり、謎が謎を呼ぶ展開が面白くて、どう演じようかワクワクしながら読ませていただきました。撮影が始まってから、漫画の世界から飛び出してきたようなロケーションや、キャストのみなさんのビジュアルと演技に、毎日刺激をもらいながら楽しく演じさせていただきました。ドラマで終わりではなく、舞台上で生でお客様にお届けできるのをとても嬉しく思います。ぜひドラマを楽しんで、結末を舞台で見届けてください☆
濱家宗哉を演じさせていただきました、小西詠斗です。怪しげな雑貨店、ヤギオと宗哉の不思議な関係がとても魅力的で、初めて台本を読んだときは先が気になりすぎて、あっという間に読み終えてしまいました。撮影では大変なシーンもありましたが、とても明るい現場で、皆さんと共に全力で撮影に臨むことができました。このドラマの世界観を、ぜひ楽しんでいただけると嬉しいです！
原作に触れた時感じた、人間の儚さ切なさ。その感情を一人でも多くの人と分かち合いたくて、この夏、走りました！ 共に駆けてくれたのは、熱い心のスタッフ・キャストたち。染谷俊之くんも小西詠斗くんも、全てのキャラたちが、「UNREAL」の世界、見事に生き抜いてくれました。皆様にお届けできる日、私自身も心待ちにしております！
原作を拝読したときから、この耽美な世界がどんなふうに映像に立ち上がっていくのか、とても楽しみにしていました。妖しい骨董品が並ぶ雑貨店で、切ない想いや人の業が絡み合う様子が繊細に描かれた物語を脚本にしていくのは、難しくも楽しい作業でした。まさに「漫画から飛び出してきたような」という表現が相応しい染谷俊之さんと小西詠斗さんのビジュアルと迫真の演技は必見です。「UNREAL」--非現実的で美しい物語を、どうぞお楽しみください。
