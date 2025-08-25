Aile The Shotaが、8月22日に札幌で初めてのフリーライブを開催した。

◆Aile The Shota 画像

今回は8月23日に北海道・Zepp Sapporoで行われた＜ドリカムディスコ2025＞に出演するために1日早く札幌に訪れ、春に東京・渋谷で開催したフリーライブに続き2回目となる＜Aile The Shota フリーライブ “向日葵花火”＞を開催することとなった。

2025年は春夏秋冬をテーマに各季節ごとの楽曲リリースを発表しており、3月に配信された「SAKURA」に続き第2弾として6月18日に配信された「向日葵花火」をライブで披露し、さらに2024年にリリースしたアルバム『REAL POP』より「愛のプラネット」、BE:FIRSTのSOTA、MANATOとのユニット・ShowMinorSavageの楽曲「Thinkin’ bout you」など全6曲を歌唱。またMCでは「これからも音楽を通して愛を届けていきたい」と会場に来ていたファンとの交流も楽しんでいた。

会場はすすきの交差点に2023年にできた新たなランドマーク・COCONO SUSUKINOで、当日はあいにくの小雨模様ではあったものの多くのファンと地元の人だけでなく観光に来ている外国の人たちも足を止め、Aile The Shotaの優しくて透明感のある歌声にて聴き入っていた。

◾️ ｢向日葵花火 (Prod. ☆Taku Takahashi)｣

配信：https://orcd.co/ats_himawarihanabi