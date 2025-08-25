ÅÏî´·½Í´¡¢¾å¸ÍºÌ¤È¤Î»£±Æ¤Ï¾Ð¤¤Àä¤¨¤º¡¡»Ò¤É¤â¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê39¡Ë¡¢ÅÏî´·½Í´¡Ê31¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡ÛÆó¤ÎÏÓ¤¢¤é¤ï¤Ê²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¾å¸ÍºÌ
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç1988¡Á96Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¤¤¤«¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤¬¡¢¶ÛÇ÷¤Î³¤ÃæÀïÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È½Å¸ü¤ÊÀ¯¼£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¡£ÆüËÜ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦Àø¿å´ÏÉôÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼ÂÊª¤ÎÀø¿å´Ï¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎVFXµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¶Ë´¨¤ÎÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡¦ËÌ¶Ë³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸¶ºî¿ï°ì¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦»ÔÌëÍµÈþ¤ò±é¤¸¤¿¾å¸Í¡£¤½¤·¤ÆÅÏî´¤Ï¤½¤ó¤ÊÍµÈþ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇÁ°Àþ¤Î¸½¾ì¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¥Õ¥ê¡¼¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¡£º£ºî¤«¤é½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÏî´¤Ï¡¢¾å¸Í¤È¶¦±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µ¤¤µ¤¯¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤¤¤¬Àä¤¨¤Ê¤¯¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£ËÍÌÜÀþ¤À¤È¾å¸Í¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤Ç¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾å¸Í¤Ï¡Ö»£±Æ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç²ñÏÃ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»£±Æ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤È¤«¤ÏÇ¯Îðº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¤Î²û¤«¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡Ø¤¢¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¡¢ÂçÇú¾Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£ÅÏî´¤â¡Ö¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢Á°¸¶Þæ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢µÈÌî¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
