令和ロマン・高比良くるま、前年受賞者でグループLINE作成「7時間くらい無視されました」【Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025】
【モデルプレス＝2025/08/25】令和ロマンの高比良くるま（※「高」は正式には「はしごだか」）が25日、都内にて開催された「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」受賞者発表セレモニーに出席。MCを務め、コメントで度々笑いを誘った。
【写真】台本を凝視する令和ロマンくるま
グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」。前年の同賞を受賞した高比良は今回MCとして出席。様々な分野が集まった受賞者に対し「終わった後グループLINEとか作るのかな…」とつぶやいた高比良は「去年は意を決してグループLINEを作りました」と前年の受賞者では高比良自らグループチャットを作成。「自分が作った手前『令和ロマンくるまです。世界変えましょう』っていうLINEしたんですけど、7時間くらい無視されました」としばらく連絡がなかったと悲しんだが「その後、各ビジネスマンの自己紹介の時間があって落ち着きましたけど…」と無事に返信はあったと振り返った。
さらに、この日は「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2025」に加え、未来を拓くイントレプレナー（企業に所属しながら、その企業のリソースを活用して新規事業を立ち上げる「社内起業家」）を讃える「FUTURE TALENT STUDIO INTREPRENEURS AWARD」の受賞者も発表され、株式会社fufumuの大嶋麻里子氏、FL 360（PTY）LTD Managing Directorの小林希氏、株式会社DIFF 代表取締役 清水雄一氏が受賞していた。
ともにMCを務めたフリーアナウンサーの福田典子から、日本のスタートアップ市場が活性期を迎えており、アントレプレナー（事業家・起業家）だけでなくイントレプレナーも注目を浴びている現状について、どう思うか問われた高比良は「個人的な意見にはなってしまうんですけれども、そうですね…。アイデアが排除されがちな企業の中で、独自の新規事業を立ち上げて成功を目指すというその挑戦は、僕自身とても刺激を受ける存在だと個人的には感じております」と用意された台本を顔に近づけて凝視しながら読み、笑いを誘った。さらに、3人のトークセッション後には「自分の会社のアセット（個人や起業が所有する資産・財産）を知るということが大事だということが分かりますね」と福田アナから話を振られると「そうですね…自分の会社のアセットは分かりませんでした…」と答え、場を和ませていた。
グローバルビジネス誌『Forbes JAPAN』が発表する、「世界を変える30歳未満」30人を選出する企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」。Audi 特別賞を浜辺が受賞したほか、「Blue Jeans」がストリーミング4週連続1位を記録し女性グループ史上初の快挙を達成したHANA（ハナ）、総フォロワー数650万人超えの『午前0時のプリンセス』メンバーでありダンサー・振付師としても活動するJESSICA（ジェシカ）、チャンネル登録者数日本1位のYouTuber・ISSEI（イッセイ）、起業家の北口拓実、将棋棋士の伊藤匠らがセレモニーに出席。MCは高比良とフリーアナウンサーの福田典子が務めた。（modelpress編集部）
◆高比良くるま、台本で顔隠して笑い誘う
◆「世界を変える30歳未満」受賞者が集結
