¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾å¸ÍºÌ¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ËÌ¶Ë³¤Âç³¤Àï¡Ù¡Ê9·î26Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®Êó¹ð²ñ¤ËÅÐÃÅ¡£¾å¸Í¤Ï¡¢²Æ¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢ËÜºî¤Ç±é¤¸¤¿Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ç1988¡Á96Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£¡Ö³ËÍÞ»ßÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤ò¤¤¤«¤ËÃ£À®¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ÊÌäÂêÄóµ¯¤¬¡¢¶ÛÇ÷¤Î³¤ÃæÀïÆ®¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤È½Å¸ü¤ÊÀ¯¼£¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ë¾è¤»¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈºîÉÊ¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë±Ç²è¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ¡Ù¤È¤·¤Æ·à¾ì¸ø³«¡£ÆüËÜ±Ç²è½é¤È¤Ê¤ë³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦Àø¿å´ÏÉôÂâ¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ»£±Æ¤·¤¿¼ÂÊª¤ÎÀø¿å´Ï¤È¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎVFXµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±ÇÁüÂÎ¸³¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÄÀÌÛ¤Î´ÏÂâ ¥·¡¼¥º¥ó1 ¡ÁÅìµþÏÑÂç³¤Àï¡Á¡Ù¤¬Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢¶Ë´¨¤ÎÉ¹¤ÎÀ¤³¦¡¦ËÌ¶Ë³¤¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¸¶ºî¿ï°ì¤Î¥Ð¥È¥ë¥·¡¼¥ó¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿¿¼Â¤òÄÉ¤¦»ÔÌëÍµÈþ¤ò±é¤¸¤¿¾å¸Í¤Ï¡Ö±Ç²è¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§Ã£¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¡Ø¼¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ù¡ØÂ³¤¤¬Áá¤¯¸«¤¿¤¤¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¥·¡¼¥º¥ó1¤«¤é¤ÎÂ³Åê¤È¤Ê¤ë¤¬¡Öº£ºî¤Ç¤ÏÍµÈþ¤ÎÌ¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢²ÈÂ²¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö30Ç¯Á°¤ÎºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò´¶¤¸¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¡¢ÀïÁè¤äÁªµó¤Ê¤É¸½Âå¤È½Å¤Ê¤ëÉÁ¼Ì¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡ÖÂ¾¿Í»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£²¿¤ò¼´¤È¤·¤Æ²¿¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¼«¿È¤â¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ç¡¢°ìÈÖ³§¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤òÃÖ¤¤ä¤¹¤¤ÍµÈþ¤È¤¤¤¦Ìò¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡´°À®Êó¹ð²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÂô¤¿¤«¤ª¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢²ÆÀî·ë°á¡¢É÷¿á¥¸¥å¥ó¡¢ÅÏî´·½Í´¡¢Á°¸¶Þæ¡¢¾¾²¬¹Âç¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢µÈÌî¹ÌÊ¿´ÆÆÄ¡¢¤«¤ï¤°¤Á¤«¤¤¤¸»á¡Ê¸¶ºî¼Ô¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
