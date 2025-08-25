¹á¹ÁÂç°ú¡§¥Ï¥ó¥»¥ó£±¡¥£¹¡ó¹â¤ÇÂ³¿¡¢ÉÔÆ°»º¥»¥¯¥¿¡¼¤ËÇã¤¤
¡¡½µÌÀ¤±£²£µÆü¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£µÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°±Ä¶ÈÆüÈæ£´£¹£°¡¥£·£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£¹£´¡ó¡Ë¹â¤Î£²£µ£¸£²£¹¡¥£¹£±¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£±£¶£¸¡¥£°£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£±¡¥£¸£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£²£´£¸¡¥£°£°¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂçÉýÂ³¿¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£²£°£²£±Ç¯£±£°·î°ÊÍè¡¢£³Ç¯£±£°¥«·î¤Ö¤ê¤Î¹âÃÍ¿å½à¤ò²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£³£¶£¹£¶²¯£¹£¸£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡ÊÌó£¶Ãû£¹£·£²£µ²¯±ß¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡Ê£²£²Æü¤Ï£²£¸£µ£µ²¯£¸£´£±£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£
¡¡Åê»ñ²È¤Î¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤¬¶¯¤Þ¤ëÎ®¤ì¡£Ãæ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤¬º¬¶¯¤¤¤Û¤«¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ëÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡ËµÄÄ¹¤Ï£²£²Æü¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Û¡¼¥ë²ñµÄ¡Ê³Æ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë¹ñºÝ·ÐºÑ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡Ë¤Ç¹Ö±é¤·¡¢£¹·î¤ÎÍø²¼¤²ºÆ³«¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡££²£²Æü¤ÎÊÆ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼çÍ×»Ø¿ô¤Î£Î£Ù¥À¥¦¤¬£±¡¥£¹¡ó¹â¤ÈµÞÈ¿È¯¤·¡¢¤ª¤è¤½£¸¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Ë»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¡£¹á¹Á»Ô¾ì¤Ë¤âÇã¤¤¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹á¹Á¤Î°èÆâ¶âÍø¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ä¡¢ËÜÅÚ¤Ç¤â¶âÍ»´ËÏÂ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬¹¤¬¤ë¤È¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢»Ø¿ô¤Ï¾å¤²Éý¤ò½ù¡¹¤Ë¹¤²¤¿¡£¡Ê°¡½£¥ê¥µ¡¼¥ÁÊÔ½¸Éô¡Ë
¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢»º¶â¤ÇÃæ¹ñºÇÂç¼ê¤Î»ç¶â¹Û¶È½¸ÃÄ¡Ê£²£¸£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£´¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷ºÇÂç¼ê¤ÎÉ´ÅÙ½¸ÃÄ¡Ê£¹£¸£¸£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£²¡ó¹â¡¢Ãæ¹ñ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥àÂç¼ê¤ÎÌÖ°×¡Ê¥Í¥Ã¥È¥¤¡¼¥¹¡§£¹£¹£¹£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£°¡ó¹â¤È¾å¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥¯¥¿¡¼ÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º¤¬¹â¤¤¡£Ëü²Ê´ë¶È¡Ê£²£²£°£²¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¹¡¥£¹¡ó¡¢±óÍÎ½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£³£³£·£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¸¡ó¡¢Í»ÁÏÃæ¹ñ£È£Ä¡Ê£±£¹£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¶¡¥£¶¡ó¡¢Î¶¸Ð½¸ÃÄ£È£Ä¡Ê£¹£¶£°¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ¡¥£²¡ó¤º¤Ä¾å¾º¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º»Ù±çºö¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï£²£µÆü¡¢¶È³¦ÀìÌç²È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏÄãÌÂ¤¹¤ëÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢£¹·î¤Ë¤âÅÔ»ÔºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î²ÃÂ®¤Ê¤ÉÄÉ²Ã»Ù±çºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡ÈóÅ´¤äÅ´¹Ý¤Ê¤ÉÁÇºà¥»¥¯¥¿¡¼¤âÊª¿§¤µ¤ì¤ë¡£ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó½¸ÃÄ¡Ê£³£¹£¹£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£±£°¡¥£µ¡ó¹â¡¢¹¾À¾Æ¼¶È¡Ê£³£µ£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£¸¡¥£´¡ó¹â¡¢ÇÏ°È»³¹ÝÅ´¡Ê£³£²£³¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£³¡¥£´¡ó¹â¡¢°È¹Ý¡Ê£³£´£·¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£²¡¥£·¡ó¹â¤Ç°ú¤±¤¿¡£ÍìÍÛ¥â¥ê¥Ö¥Ç¥ó¤ÏÃæ´Ö·è»»¤Î£¶£°¡óÁý±×¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Î¸ÄÊÌ³ôÆ°¸þ¤Ç¤Ï¡¢¼è°úºÆ³«¤·¤¿ÅìÉ÷µ¥¼Ö½¸ÃÄ¡Ê£´£¸£¹¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£µ£´¡¥£±¡ó¹â¤Î£¹¡¥£²£°¹á¹Á¥É¥ë¤ÈµÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï£²£²Æü¡¢³ô¼°¤ÎÈó¸ø³«²½¤È¡¢»±²¼¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼«Æ°¼Ö¡Ê£Î£Å£Ö¡Ë¥á¡¼¥«¡¼¡¢Íò¿Þµ¥¼Ö²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¤ò¡Ö¾Ò²ðÊý¼°¡×¤Ç¹á¹Á¤Ë¾å¾ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÉ÷µ¥¼Ö¤Î³ô¼ç¤ÏÊÝÍ¤¹¤ë£È³ô£±³ô¤Ë¤Ä¤¡¢Íò¿Þ¤Î£È³ô£°¡¥£³£µ£µ£²£¶£°£¸³ô¤òÊ¬ÇÛ¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Æ²ñ¼Ò¤ÎÅìÉ÷¸ø»Ê¤ÏÁ´³Û½Ð»ñ»Ò²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ê£Ô£Ï£Â¡Ë¤ò¼Â»Ü¡££Ô£Ï£Â²Á³Ê¡Ê£¶¡¥£¶£¸¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¤ÈÍò¿Þ¤Î³ô¼°Ê¬ÇÛ¤Ç¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÏÅìÉ÷µ¥¼Ö¤Î³ô¼ç¤Ï£±³ôÅö¤¿¤ê£±£°¡¥£¸£µ¹á¹Á¥É¥ëÁêÅö¤ò¼õ¤±¼è¤ë·×»»¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¿·µ¬ºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µþÅìÊªÎ®¡Ê£²£¶£±£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤¬£·¡¥£´¡ó¹â¡£³ô²Á»Ø¿ô¤ò»»½Ð¤¹¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥·¥º¡Ê£È£Ó£É¡Ë¤Ï£²£²Æü°ú¤±¸å¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤Ë¡¢µþÅìÊªÎ®¤Î¤Û¤«¡¢Ãæ¹ñÅÅ¿®¡Ê£·£²£¸¡¿£È£Ë¡Ë¤ÈË¢Ë¢àõÆÃ¹ñºÝ½¸ÃÄ¡Ê¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡§£¹£¹£¹£²¡¿£È£Ë¡Ë¤Î£³ÌÃÊÁ¤ò¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤ËºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½ü³°ÌÃÊÁ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¹½À®ÌÃÊÁ¤Ï£¸£µ¢ª£¸£¸¤ËÁý²Ã¤¹¤ë±¿¤Ó¤À¡ÊÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï£¹·î£¸Æü¤ËÈ¯¸ú¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥Ã¥×¥Þ¡¼¥È¤Ï£±¡¥£¹¡ó¹â¤ÇÏ¢Æü¤Î¾å¾ìÍè¹âÃÍ¡£Ãæ¹ñÅÅ¿®¤Ï£°¡¥£¸¡ó¹â¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ËÜÅÚ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï£´ÆüÂ³¿¡£¼çÍ×»ØÉ¸¤Î¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¤Ï¡¢Á°ÆüÈæ£±¡¥£µ£±¡ó¹â¤Î£³£¸£¸£³¡¥£µ£¶¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£ÉÔÆ°»º¤ËÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¡£»ñ¸»¡¦ÁÇºà¡¢¾ÃÈñ´ØÏ¢¡¢»º¶â¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¡¢·³¼û»º¶È¡¢°åÌô¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢±¿Í¢¡¢¶âÍ»¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Çã¤ï¤ì¤¿¡£
¡ÊÊÔ½¸Ã´Åö¡§°¡½£¥ê¥µ¡¼¥Á¡á¥µ¡¼¥Á¥Ê¡Ë
