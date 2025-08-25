¡Ö½¨¼ù¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¡Ä¡×À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤Î21ºÐÂ©»Ò¤¬Éã¤ÎÌ¾¶ÊÇ®¾§!!¡Ö½¨¼ù¤ÎÀ¼¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢ÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡¢DNA¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¡×Ç®¾§¡ÄÉã¤Î²ÎÀ¼à¤½¤Î¤â¤Îá
¡¡2018Ç¯¤Ë63ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²Î¼ê¡¦À¾¾ë½¨¼ù¤µ¤ó¤ÎÄ¹ÃË¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Éã¤Î¶Ê¤ò²Î¤Ã¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹ÃË¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚËÜ¿µÇ·²ð¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¿ÍÀ¸¤Î°ì¶Ê¡¡Éã¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ò²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢BSÆü¥Æ¥ì¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×¤ÇÉã¡¦½¨¼ù¤Î¶Ê¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥«¥¤ ¥Ö¥ë¡¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²þ¤á¤Æ²Î¼ê¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢½Ð±é¼Ô¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ê¤É¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤DNA¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö½¨¼ùÍÍ¤ÎÀ¼¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿Æ»Ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö½¨¼ù¤ÎÀ¼¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¡¢ÎÞÁ£Êø²õ¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½¨¼ù¤¬¤½¤³¤Ëµï¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚËÜ¤Ï2003Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î21ºÐ¤Ç¡¢ÆüËÜºÇ¶¯¤ÎÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò·èÄê¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¸½Ìò²Î²¦JAPAN¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£