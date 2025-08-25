大沢たかお、微動だにしない艦長役「1歩も歩いていない」 江口洋介も絶賛「ストイックな芝居」
俳優の大沢たかお（57）が25日、都内で行われた映画『沈黙の艦隊 北極海大海戦』（9月26日公開）の完成報告会に登壇。劇中で微動だにしていないことを明かした。
【全身ショット】二の腕あらわな華やかなピンク色のドレスで登場した上戸彩
大沢は、核ミサイル搭載の原子力潜水艦「やまと」の艦長・海江田四郎を演じる。前作では、微動だにしない姿が話題となっていたが、大沢は「前は5歩ぐらいあるいたのですが、（今作は）たぶん1週間で1歩も歩いていない」と告白した。
微動だにせず、存在感のある海江田を演じきった大沢について、江口洋介も「大沢くんが演じる圧倒的な“海江田”という人間が、微動だにせず、大変だよね」と労い、「全く動かないでやるっていうことをやりきるストイックな芝居」と絶賛した。
同シリーズは、「モーニング」（講談社）で1988〜96年に連載された、かわぐちかいじ氏の同名漫画が原作。「核抑止力をもって世界平和をいかに達成するか」という真摯（しんし）な問題提起が、緊迫の海中戦闘アクションと重厚な政治サスペンスに乗せてストーリー展開される、唯一無二のアクション・ポリティカル・エンターテインメント作品。
2023年に映画『沈黙の艦隊』として劇場公開。日本映画初となる海上自衛隊・潜水艦部隊の協力を得て撮影した実物の潜水艦と、日本屈指のVFX技術を融合させた臨場感あふれる映像体験は、大きな話題に。その後、ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 〜東京湾大海戦〜』が動画配信サービス「Prime Video」で配信された。
今作は、極寒の氷の世界・北極海を舞台に、原作随一のバトルシーンを壮大なスケールで描く。
完成報告会には、大沢、江口のほか、上戸彩、中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口、吉野耕平監督、かわぐち氏が登壇した。
完成報告会には、大沢、江口のほか、上戸彩、中村蒼、夏川結衣、風吹ジュン、渡邊圭祐、前原滉、松岡広大、江口、吉野耕平監督、かわぐち氏が登壇した。