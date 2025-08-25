「デザインがよいと思うイヤホンのメーカー」ランキング！ 2位「SONY」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年8月1〜4日の期間、全国10〜70代の男女500人を対象に、「イヤホンのメーカー」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「デザインがよいと思うイヤホンのメーカー」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「スタイリッシュでかっこいい」（30代男性／長野県）、「機能的にもデザイン的にも使いやすくオシャレな製品が多いから」（50代女性／岡山県）、「デバイスとして映えるデザインが多い」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「どんなファッションにも合わせやすいスタイリッシュさがある」（50代男性／東京都）、「Appleのデザイン性が好きだから」（30代女性／大阪府）、「アクセサリーの種類が多く自分好みにできるから」（20代女性／静岡県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:古田 祐三)
2位：SONY／139票オーディオ製品においても洗練されたデザインを追求しており、機能性とスタイルを両立させています。落ち着いたカラーリングや豊富なカラーバリエーションが揃っており、ファッションとの調和もしやすいのが魅力です。代表的なモデルである「WF-1000XM5」は、前世代よりも小型化・軽量化され、耳へのフィット感を高めつつ丸みを帯びたミニマルなフォルムに仕上げられています。
1位：Apple／218票シンプルで無駄のないデザインは、Apple製品全体に通じる大きな特徴で、イヤホンでもその哲学が反映されています。特に「AirPods Pro（第2世代）」は、白を基調としたミニマルなフォルムに加え、装着時の自然な見た目が高く評価されています。ケースもコンパクトで持ち歩きやすい点も魅力です。
