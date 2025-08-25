FRUITS ZIPPER¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¿·¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
FRUITS ZIPPER¤ÎºÇ¿·¶Ê¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤¬¡¢¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¿·¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ù¼çÂê²Î¤Ï2020Ç¯°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤ÏËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´§ÈÖÁÈ¡ØFRUITS ZIPPER¤ÎNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¡Ù½é¤ÎÈÖÁÈ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãNEW KAWAII¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤è¡©¥Õ¥§¥¹¡Á¤³¤Î²Æ¡¢°ìÈÖ¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤ò¤ß¤Æ¤è¡©¡Á¡ä¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦FRUITS ZIPPER¥³¥á¥ó¥È
¤ï¤¿¤·¤¿¤ÁFRUITS ZIPPER¤¬¡¢10·î¤«¤é¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤Î
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Âç¹¥¤¤Ê¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë
¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
Ìî¸¶²È¤ä¥«¥¹¥«¥ÙËÉ±ÒÂâ¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎËèÆü¤Ï¡¢
¸«¤Æ¤¤¤Æ¼«Á³¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ö¤Ï¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¥é¥¤¥Õ¡ª¡×¤â¾Ð´é¤ä¸µµ¤¤ò¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ØÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿♡
»×¤ï¤º¡¢¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¥Õ¥ê¥Õ¥êÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤·¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¡Ö°¦¡×¤È¡¢FRUITS ZIPPER¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖNEW KAWAII¡×¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£10·î¤«¤é¤Ï¥¢¥Ë¥á¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
