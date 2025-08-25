「こんなに準備してくれるパパ最高」11代目うたのおにいさん、5歳娘の豪華誕生日会に「愛情たっぷり」反響
11代目うたのおにいさん・横山だいすけさんは8月24日、自身のInstagramを更新。娘が5歳の誕生日を迎えたことを報告し、かわいらしい飾り付けを公開しました。
【写真】横山だいすけ、娘の5歳誕生日を報告
コメントでは、「ひまりちゃんおめでとうございます」「素晴らしい楽しい一年になりますように」「もう5歳なんですね」「3枚目、一生懸命お誕生日パーティーの準備をしてるだいすけお兄さんにキュンとしました笑」「こんなに準備してくれるパパ最高ですね」「愛情たっぷりの、素敵なお誕生日ですね」「飾りつけもとっても可愛いです」との声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】横山だいすけ、娘の5歳誕生日を報告
「飾りつけもとっても可愛いです」横山さんは「先日、娘が5歳の誕生日を迎えました 『せっかくなら盛大に祝おう！』と気合いを入れて誕生日会の準備。風船膨らませて飾りつけのバランス整えて、パーティーの準備に、気づいたら何時間も経ってました」とつづり、3枚の写真を投稿。「HAPPY BIRTHDAY」の形をした風船が飾られている様子や、かわいらしい絵が描かれたケーキを見ることができます。3枚目は、飾り付けの準備をしている横山さんの姿で、一生懸命な様子が格好いいです。
「娘にとって人生ではじめてのおつかい」7月30日には「はじめてのおつかいご覧いただいたみなさん、ありがとうございました 娘にとって人生ではじめてのおつかい」とつづり、娘の後ろ姿を公開していた横山さん。投稿文からも愛情が伝わってきます。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)